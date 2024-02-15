Понадобится 10 лет и сотни миллиардов долларов: стало известно, во сколько обойдется восстановление Украине после войны

Стоимость послевоенной реконструкции и восстановления Украины по состоянию на конец 2023 года достигла $486 млрд, или 452,8 млрд евро. Это на $75 млрд больше, чем годом ранее. Предполагается, что такое финансирование будет потрачено за 10 лет восстановления страны.

Такие подсчеты обнародовала Европейская комиссия (ЕК). Анализ проводился совместно с Группой Всемирного банка и ООН.

Общие затраты в течение 10 лет, включают в себя не только восстановление, но и инвестиции в модернизацию инфраструктуры. Сферы с самыми высокими оценочными потребностями в восстановлении и реконструкции:

жилищное строительство (17% от общего объема);

транспорт (15%);

торговля и промышленность (14%);

сельское хозяйство (12%);

энергетика (10%);

социальная защита (9%);

разминирование (7%).

При этом по во всех секторах затраты на расчистку завалов (а также снос там, где это необходимо) достигли почти $11 млрд (10,2 млрд евро).

Отмечается, что только в 2024 году Украине потребуется около $15 млрд на неотложные работы по реконструкции. Речь идет, в частности, о восстановлении жилья и инфраструктуры, в том числе транспортной и энергетической. И у Украины пока нет этих денег.

"Около $5,5 млрд (5,1 млрд евро) из этого финансирования было обеспечено как от международных партнеров Украины, так и из ее собственных ресурсов. А около $9,5 млрд (8,9 млрд евро) в настоящее время не финансируется", – говорится в отчете.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, эти средства можно было бы привлечь за счет конфискации замороженных активов России. "Мы должны начать этот процесс уже в этом году. В то же время украинское правительство создает условия для привлечения частных инвестиций, которые ускорят процесс восстановления и преобразят нашу страну на пути в ЕС", – сказал Шмыгаль.

В отчете также отмечается, что российская агрессия нанесла прямой ущерб Украине на $152 млрд, или 141,6 млрд евро. Наиболее пострадавшими секторами являются:

жилая недвижимость;

транспорт;

торговля и промышленность;

энергетика;

сельское хозяйство.

"Ущерб сосредоточен в Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областях... По всей стране повреждено или разрушено 10% жилищного фонда... Разрушение Каховской плотины и ГЭС в июне 2023 года привело к значительным негативным последствиям для окружающей среды и сельского хозяйства и усугубило проблемы, с которыми уже сталкиваются люди, испытывающие трудности с доступом к жилью, воде, продовольствию и медицинским услугам", – говорится в отчете.

"Война не окончена. Страдания не закончились. Но громады в Украине демонстрируют значительное мужество и приверженность в продвижении своих собственных процессов инклюзивного восстановления, и они нуждаются в постоянной поддержке своих международных партнеров. Будущее Украины зависит от народа Украины. Именно в это мы должны инвестировать", – резюмировала постоянный координатор ООН в Украине Дениз Браун.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина точно получит от Запада деньги на послевоенное восстановление из замороженных активов России. Более того, он утверждает, что первые деньги будут предоставлены еще до окончания полномасштабной войны.

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