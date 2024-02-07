ЕС отверг необычный план Бельгии по замороженным активам России: в Reuters раскрыли причины

Страны Европейского Союза (ЕС) не согласились на предложение Бельгии использовать более $250 млрд Центробанка России в качестве залога, под который союзники Украины могут выпустить долговые обязательства для помощи в финансировании восстановления страны. Это предложение вызвало в ЕС серьезные опасения, так как страны блока не готовы к конфискации замороженных российских активов даже в таком виде.

Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники в ЕС. "Что мы знаем, так это то, что использование активов в качестве залога страдает от тех же юридических, экономических и финансовых проблем, что и конфискация. Большинство юридических департаментов G7 учитывают это", – сказал европейский чиновник, близкий к этому вопросу.

Отмечается, что также "страны и институты Европейского Союза выступают против" из-за целого ряда опасений. В частности:

в ЕС считают, что правовых оснований для конфискации суверенных активов другой страны нет, и это может привести к тому, что инвесторы выйдут из евровалюты;

Россия пригрозила, что ответит конфискацией западных активов, которые все еще находятся в стране-агрессоре (около $288 млрд), что может спровоцировать крах бельгийской клиринговой палаты Euroclear, в которой хранятся российские деньги, а спасение Euroclear может обойтись очень дорого.

"Использование актива в качестве залога означает владение активом, поэтому в данном случае это его конфискация", – сказал агентству еврочиновник, попросивший не называть его имени. С этой точкой зрения согласились еще четыре европейских должностных лица, знакомых с этим вопросом, отмечает агентство.

Кроме того, в ЕС рассказали о других недостатках плана Бельгии. В частности, неясно, какая организация будет выпускать облигации. Также остается неизвестным, согласятся ли инвесторы вкладываться в активы, по которым явно наступит дефолт, а получение средств будет возможно только через изъятие залога.

Еще в январе-2024 премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что одной из альтернатив прямой конфискации российских миллиардов может быть использование замороженных активов в качестве залога для облигаций, с помощью которых Запад мог бы привлечь деньги для Украины. Но теперь, очевидно, план не сработал.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков начал угрожать западным союзникам Украины из-за планов использовать замороженные российские активы на благо нашей страны. Так, Песков пригрозил ЕС и странам "Большой семерки" "судами на многие десятилетия".

При этом саммит ЕС 1 февраля утвердил план Еврокомиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов. Сами 260 млрд евро Центробанка РФ пока не будут изъяты и останутся на европейских счетах, а на помощь Украине переведут прибыль от них.

План позволяет использовать только 15 млрд евро за четыре года. По данным западных СМИ, большинство европейских стран опасается прибегать к конфискации российских активов именно из-за возможных "ответных шагов" Кремля. При этом в США недавно дали понять, что открыты для прямой конфискации активов страны-агрессора.

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