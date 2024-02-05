План Запада встревожил Кремль: у Путина разразились угрозами из-за замороженных в ЕС миллиардов

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков начал угрожать западным союзникам Украины из-за планов использовать замороженные российские активы на благо нашей страны. Так, Песков пригрозил Европейскому Союзу (ЕС) и странам "Большой семерки" (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) "судами на многие десятилетия".

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Как сообщают российские пропагандистские СМИ, так Песков прокомментировал сообщения о том, что страны G7 и ЕС обсуждают возможность использования замороженных активов ЦБ РФ в качестве залога по облигациям для финансирования Украины. Пресс-секретарь Путина, в частности, заявил, что если Запад решит использовать замороженные активы РФ, это будет "глубоко незаконно" и повлечет "очень долгие судебные перспективы".

"В случае если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны, и они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень-очень долгие на многие десятилетия судебные перспективы... Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия, мы будем очень внимательно наблюдать", – заявил кремлевский спикер 5 февраля.

Он уточнил, что "РФ будет оспаривать такие решения". При этом Песков сказал, что Россия считает незаконной и саму заморозку своих активов, назвав ее "посягательством на чужую собственность", которое якобы "подрывает основы всей экономической системы".

План ЕС и G7: что готовят для российских активов

Европейский Союз и страны G7 все еще ищут способы использования замороженных активов РФ для финансирования Украины. В частности, по данным агентства Bloomberg, сейчас обсуждается план использования более $250 млрд из заблокированных средств Центробанка России в качестве залога.

Предполагается, что союзники Украины могут выпустить долговые обязательства для помощи в восстановлении пострадавшей от военной агрессии страны. А замороженные российские активы будут использованы в таком случае как залог для погашения долга.

"Обсуждения сейчас проходят на техническом уровне. То есть политическое решение еще не принято", – предупреждают в агентстве.

При этом подчеркивается: сторонники плана считают, что Россия в любом случае будет обязана заплатить Украине за причиненный ущерб. А если она откажется это делать, "могут быть предъявлены претензии на замороженные активы РФ".

Как сообщал OBOZ.UA, саммит ЕС 1 февраля утвердил план Еврокомиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов. Сами 260 млрд евро Центробанка РФ пока не будут изъяты и останутся на европейских счетах, а на помощь Украине переведут прибыль от них.

План позволяет использовать только 15 млрд евро за четыре года. По данным западных СМИ, большинство европейских стран опасается прибегать к конфискации российских активов именно из-за возможных "ответных шагов" Кремля. При этом в США недавно дали понять, что открыты для прямой конфискации активов страны-агрессора.

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