Без полной конфискации: ЕС утвердил план использования активов России на благо Украины

Саммит ЕС 1 февраля утвердил план Еврокомиссии (ЕК) по конфискации доходов от замороженных российских активов. Сами 260 млрд евро Центробанка РФ не будут изъяты и останутся на европейских счетах, а на помощь Украине переведут прибыль от них.

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О принятии в работу плана ЕС сообщили в Совете ЕС. "Европейский совет приветствует достигнутое соглашение... относительно использования чрезвычайных доходов, получаемых частными предприятиями непосредственно от активов России, для поддержки Украины", – говорится в заявлении.

Доходы от российских активов направят в специальный фонд. Фонд будет существовать с 2024 по 2027 год. И именно из него Украина будет получать деньги в рамках программы помощи на 50 млрд евро, которую ЕС также утвердил 1 февраля.

То есть Украина не получит прибыль от замороженных активов РФ напрямую. Также эти средства не станут дополнительным финансированием пострадавшей от войны страны, они лишь помогут Евросоюзу финансировать общую макрофинансовую помощь.

Управлять средствами из фонда будут представители Европейского совета. Они обещают принимать решения на основе консультаций с украинской стороной.

Перед принятием решения в Европейском Союзе пересчитали замороженные активы Центробанка России. Сумма составила 260 млрд евро, из которых 210 млрд – в Бельгии и Люксембурге.

Доходы именно с этих средств будут использоваться для передачи Украине. "В основном суверенные активы существуют в форме бондов, облигаций и других инструментов. По мере того, как эти инструменты достигают срока погашения, они конвертируются в кеш. Почти все активы хранятся на счетах крупных депозитарных учреждений типа Euroclear или на счетах центральных либо резервных банков", – рассказала ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.

При том, что в ЕС арестованы около 260 млрд евро, план позволяет использовать только 15 млрд евро за четыре года, подсчитали ранее в Financial Times. По данным источников издания, большинство европейских стран опасается прибегать к конфискации российских активов из-за возможных "ответных шагов" Кремля. При этом в США недавно дали понять, что открыты для прямой конфискации активов страны-агрессора.

В целом из-за войны в Украине было заморожено около 260 млрд евро ($285 млрд) активов Центрального банка РФ в странах G7, ЕС и Австралии. 210 миллиардов евро ($230 млрд) резервов России находятся в ЕС, из которых 191 млрд евро в Бельгии, 19 млрд евро во Франции. Еще 7,8 млрд евро находятся в Швейцарии, не являющейся членом ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заверил, что Евросоюз имеет право объявить доходы от активов страны-агрессора РФ "не принадлежащими России". Это значит, что ЕС может конфисковать такую прибыль в одностороннем порядке.

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