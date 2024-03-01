Бизнес не смотрит, в крови товары или нет, главное – выгода: эксперт о том, почему поляки закупают агропродукцию у России

Власти Польши знают, что местные бизнесмены закупают агропродукцию у России и Беларуси, о чем свидетельствует заявление премьер-министра страны Дональда Туска о возможном введении запрета на это. Впрочем, винить их в том, что польские фермеры против украинской продукции бунтуют, а против российской и беларусской – нет, все же, нельзя. Ведь протесты на границе не были организованы государством. А вот для самого бизнеса главное – экономическая выгода.

Об этом OBOZ.UA рассказал гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль. Он отметил: проблема в том, что власти соседней страны закрыли глаза на определенные нарушение протестующих, а местный бизнес – на закупки продукции из России и Беларуси.

"Думаю, они [во власти] осознают, что это происходит. … Антиукраинская кампания не была государственной – просто они же демократическая страна, "у нас разрешены мирные акции протеста". То есть на то, что есть какие-то нарушения – закрывали глаза. На российскую проблему польский бизнес также закрыл глаза – им было выгодно дешевую продукцию из России покупать", – объяснил Коваль.

Поляки покупают все, что дешево

При этом он подчеркнул: поляки закупают у России и Беларуси не только зерно, но и другие товары. В частности:

овощи;

фрукты;

удобрения и пр.

При этом то, что эти продукты из России и Беларуси, их не интересует. Ведь главное для местного бизнеса – экономическая выгода.

"Все, что дешево, польский бизнес с удовольствием покупает. И не смотрит, в крови оно или нет", – отметил эксперт.

Большинство поляков не против Украины

Впрочем, признал Коваль, говорить, что вся Польша поддерживает блокирующих границу, нельзя. Ведь там есть много фермеров и отраслевых ассоциаций, которые против таких действий митингующих.

Однако проблема в том, что в корне происходящего лежит не экономика, а политика. Ведь "они больше протестуют не столько против Украины, как против недальновидной аграрной политики в целом".

"Если вы рядовых поляков на улицах спрашиваете, поддерживают ли они эти митинги польских фермеров, они говорят – да. Но когда им начинают раскрывать контекст этого всего, они говорят: нет, мы не против Украины. ... Мне кажется, это лишь проявление не очень эффективной политики ЕС в Европе в целом", – резюмировал Коваль.

Здесь напомним: протесты фермеров во многих европейских странах. В частности:

Бельгии;

Германии;

Италии;

Греции;

Чехии;

Испании.

Все они требуют сокращения бюрократии, связанной с Общей аграрной политикой Европейского Союза. А также ослабления экологических правил ЕС.

Какие проблемы вызывает последнее, ярче всего демонстрирует ситуация, сложившаяся во Франции. "К примеру, пестицид диметоат, применяемый производителями вишни, был запрещен во Франции в 2016 году, а затем в Европейском союзе в 2019 году. Но из-за снижения производства вишни, последовавшего в Европе после введения этого, та компенсировала недостачу импортом обработанной пестицидом вишни из Турции", – объясняют аналитики RFI.

В Польше уже заявили, что могут также запретить агропродукцию из РФ

Тем временем, поляки активно торгуют зерном с Беларусью и РФ. Только в прошлом году Польша заплатила беларусам 55 млн долларов за приобретенную агропродукцию. Среди прочего они покупают рапсовый шрот (остатки переработки рапса) и не брезгуют покупать в Беларуси продукцию российского происхождения.

В то же время, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его правительство рассмотрит возможность запрета ввоза агропродукции из РФ и Беларуси. "Я не исключаю, что Польша выступит с соответствующей инициативой", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, польские протесты не ограничиваются границей Украины. Фермеры также собираются блокировать границу с Литвой из-за того, что из этой страны к ним якобы попадает украинское зерно. При этом польские бизнесмены зарабатывают на торговле с Литвой больше, чем литовские (также поляки больше зарабатывают и от торговли с Украиной, чем украинцы).

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