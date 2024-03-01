Поляки из-за украинского зерна собрались блокировать границу с Литвой: никаких доказательств их обвинениям нет

Польские фермеры собираются блокировать границу с Литвой из-за того, что из этой страны якобы к ним попадает украинское зерно. При этом польские бизнесмены зарабатывают на торговле с Литвой больше, чем литовские (так же они больше зарабатывают и от торговли с Украиной, чем украинцы).

Никаких подтверждений, что украинское зерно под видом литовского попадает на польский рынок из Литвы, заявила хозяйства Литвы Кястутис Навицкас, передает LRT. "Блокировка международного коридора, который особенно важен для трех балтийских государств, естественно, привлечет много внимания, и это один из способов привлечь это внимание", – говорится в заявлении.

"Когда мы пытаемся найти перечень проблем, которые мы могли бы решить в сотрудничестве, мы до сих пор не имеем этого списка", – добавил он. Навицкас отметил, что в Литву импортируется больше польского зерна, чем литовского в Польшу, и назвал безосновательными опасения фермеров соседней страны.

"И в официальной статистике наше соотношение торговли, включая зерно между Литвой и Польшей, в пользу Польши – польского зерна мы импортируем больше, чем экспортируем из Литвы", – сказал министр сельского хозяйства.

По словам Навикоса, протестующие польские фермеры не подали Литве жалоб или доказательств того, что часть украинского зерна, которое привозят в Литву, превращается в литовское и возвращается из Литвы в Польшу. "К нам таких жалоб не поступало, таких фактов мы не фиксировали. Общаясь с таможней, а сегодня было совещание, у них есть очень четкие алгоритмы, как увидеть, в каких случаях может быть то или иное противоправное деяние. Подобные действия также не зафиксированы" , – отметил аграрный министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Туск заявлял, что польские власти готовы полностью закрыть границу с Украиной и ведут об этом переговоры с украинской стороной. В то же время представители Кабмина Украины отрицали, что такой вопрос вообще поднимался.

"Прекратить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 млрд долларов (а по польской статистике даже больше) – это слишком болезненно. Не говоря уже о транзите, который жизненно важен для Украины", – объяснял замминистра экономики. представитель Украина Тарас Ткач.

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