'У США есть шанс дать России правильный сигнал': Зеленский об ударе врага по Сумам

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар войск РФ по Сумам, вследствие которого есть погибшие и пострадавшие. Он подчеркнул, что именно о необходимости остановить такие жестокие атаки ежедневно говорит украинская сторона.

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Об этом Зеленский написал в Telegram. Президент подчеркнул, что сейчас у Соединенных Штатов Америки есть шанс дать агрессору правильный сигнал о том, что справедливое давление будет и войну нужно завершать.

"Мы рассчитываем, что законопроект Линдси Грэма в конце концов все-таки станет законом и его рычаги помогут заставить Россию выбрать мир. Спасибо каждому и каждой, кто поддерживает это", – отметил гарант.

Подробности атаки РФ

Президент сообщил, что все службы сейчас работают на месте "абсолютно бесчеловечного российского удара" по жилому многоэтажному дому в Сумах. Было прямое попадание авиабомбы между третьим и четвертым этажами.

"Из-под завалов уже спасли четырех человек, в том числе ребенка. На данный момент известно, что, к сожалению, двое людей погибли. Мои соболезнования всем родным и близким", – написал Зеленский.

Он добавил, что под завалами еще могут находиться люди. Спасатели делают все возможное, чтобы деблокировать их и потушить пожары. Поисково-спасательная операция продлится столько, сколько потребуется.

Глава государства также сообщил, что вечером враг нанес удар по поликлинике в Павлограде в Днепропетровской области, и по логистике в Киевской области.

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