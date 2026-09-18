"У США есть шанс дать России правильный сигнал": Зеленский об ударе врага по Сумам
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар войск РФ по Сумам, вследствие которого есть погибшие и пострадавшие. Он подчеркнул, что именно о необходимости остановить такие жестокие атаки ежедневно говорит украинская сторона.
Об этом Зеленский написал в Telegram. Президент подчеркнул, что сейчас у Соединенных Штатов Америки есть шанс дать агрессору правильный сигнал о том, что справедливое давление будет и войну нужно завершать.
"Мы рассчитываем, что законопроект Линдси Грэма в конце концов все-таки станет законом и его рычаги помогут заставить Россию выбрать мир. Спасибо каждому и каждой, кто поддерживает это", – отметил гарант.
Подробности атаки РФ
Президент сообщил, что все службы сейчас работают на месте "абсолютно бесчеловечного российского удара" по жилому многоэтажному дому в Сумах. Было прямое попадание авиабомбы между третьим и четвертым этажами.
"Из-под завалов уже спасли четырех человек, в том числе ребенка. На данный момент известно, что, к сожалению, двое людей погибли. Мои соболезнования всем родным и близким", – написал Зеленский.
Он добавил, что под завалами еще могут находиться люди. Спасатели делают все возможное, чтобы деблокировать их и потушить пожары. Поисково-спасательная операция продлится столько, сколько потребуется.
Глава государства также сообщил, что вечером враг нанес удар по поликлинике в Павлограде в Днепропетровской области, и по логистике в Киевской области.
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