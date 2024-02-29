Поляки блокируют зерно из Украины, но торгуют с Беларусью и РФ: громкое расследование

Польша еще в прошлом году запретила ввоз рапсового шрота из Украины. Однако поляки до сих пор завозят его из Беларуси. Также Польша, несмотря на все запреты и санкции, покупает российскую агропродукцию.

Об этом сказано в новом расследовании журналиста УП Михаила Ткача. По озвученной информации, поставка зерновых, масличных и шрота из Беларуси в Польшу растет два последних года.

Польша в прошлом году заплатила белорусам 55 млн долл. за приобретенную агропродукцию. Среди других поляки покупают рапсовый шрот (остатки переработки рапса).

С сентября 2023 г. Польша запретила ввоз рапсового шрота из Украины, хотя импорт из Беларуси остался разрешенным. Более того, объемы выросли после введения эмбарго. В октябре-декабре поляки приобрели у Беларуси рапсового шрота на 7,7 млн долларов.

Издание показывает запись разговора с представителями польской компании Agrolok. С предприятием связался человек и представившись менеджером одной из белорусских компаний, предложил покупку рапсового шрота. Представитель польской компании сразу заинтересовался возможностью. Даже услышав о русском происхождении товара, в Agrolok не отказываются от него.

Украинский аграрный экспорт в Польшу за прошлый год сократился на 40%. В целом в прошлом году Польша экспортировала в РФ товаров стоимостью 3,7 млрд. дол., в Беларусь – 2,8 млрд. дол. Это открытые данные ООН. В то же время страна импортировала из Беларуси товаров на 450 млн долл., из России – на 2,6 млрд долл., из которых половина – импорт топлива.

Что касается аграрной продукции, то ее импорт из России в Польшу достиг 117 млн долл. и превысил уровень 2021 года. В частности, более чем вдвое возрос импорт зерновых и масличных.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что польские власти готовы полностью закрыть границу с Украиной. Впрочем, пойти на такой шаг они готовы лишь с согласия с украинской стороной и только на время. Блокировка будет распространяться на грузовые перевозки и не заденет пассажирский транспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, озвученный польским премьером Туском план полного закрытия границы между Польшей и Украиной невыгоден прежде всего первой – ведь в этом случае речь идет не только об аграрной продукции.

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