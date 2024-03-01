В Польше заявили, что могут запретить агропродукцию из РФ, но блокируют только украинское зерно

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита латвийской делегации заявил, что его правительство рассмотрит возможность запрета ввоза агропродукции из РФ и Беларуси. В то же время, сейчас польские фермеры блокируют только украинскую продукцию.

Как пишет издание Reuters, протесты фермеров происходили не только в Польше, но и во всех странах ЕС. Фермеры недовольны "зеленым соглашением", в рамках которого вынуждены будут соблюдать жесткие экологические правила и ограничения при изготовлении своей продукции. В Польше фермеры также протестуют и против украинской продукции, которая как бы влияет на их рынок.

Туск заявил, что сельскохозяйственная продукция из России и Беларуси также влечет за собой искажение рынка. "Латвия решила ввести эмбарго на импорт (сельскохозяйственной) продукции из России", - заявил Дональд Туск на пресс-конференции. "Мы разберем дело Латвии, и я не исключаю, что Польша выступит с соответствующей инициативой", - добавил он. Туск сказал, что Европейскому Союзу необходимо "серьезно сосредоточиться на лучшем регулировании, когда речь идет об импорте зерновых и пищевых продуктов с востока".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к правительствам европейских стран. Он призвал их начать диалог со своими фермерами, а не винить во всех проблемах Украину, которая не согласна быть "козлом отпущения".

Он подчеркнул, что проблема с протестами европейских аграриев "очень сложна и очень проста одновременно". Поэтому Кулеба призвал правительства "соответствующих стран" прежде всего начать "честный разговор" с протестующими, поскольку не только в Польше " свалили всю ответственность за проблемы фермеров на Украину ".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Туск заявлял, что польские власти готовы полностью закрыть границу с Украиной и ведут об этом переговоры с украинской стороной. В то же время представители Кабмина Украины отрицали, что такой вопрос вообще поднимался.

"Прекратить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 млрд долларов (а по польской статистике даже больше) – это слишком болезненно. Не говоря уже о транзите, который жизненно важен для Украины", – объяснял замминистра экономики. представитель Украина Тарас Качка.

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