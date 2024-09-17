Банки и обменники ощутимо переписали курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских банках и обменниках ощутимо подорожал наличный доллар. Так, в полдень 17 сентября банки выставили его курс на среднем уровне 41,3/41,75 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. выше и в покупке, и в продаже, чем днем ранее.

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В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,65-41,3 грн. Так:

ПриватБанк – 41,03 грн;

Укрэксимбанк – 41,15 грн;

Укргазбанк – 41,25 грн;

Райффайзен Банк – 41,1 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Универсал Банк – 40,65 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,25 грн.

Продают же они ее по 41,58-41,8 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,63 грн;

Укрэксимбанк – 41,75 грн;

Укргазбанк – 41,75 грн;

Райффайзен Банк – 41,58 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,75 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Универсал Банк – 41,65 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,74 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Произошли изменения и в обменниках. В полдень 17 сентября там определили курс доллара в средние 41,47/41,88 грн (покупка/продажа). Что:

на 20 коп. дороже в покупке;

на 22 коп. в продаже, чем днем ранее.

Банки и обменники готовятся существенно менять курс доллара в ближайшие дни

В то же время, на текущей рабочей неделе (заканчивается 20 сентября) в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 40,75 до 41,85 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

В обменниках же, по прогнозам, курс будет находиться в пределах от 41 до 41,8 грн. Т.е., ожидается снижение стоимости валюты как в покупке, так и в продаже.

"На поведение и настроения всех участников валютного рынка Украины будет влиять обстановка на фронтах, слухи о возможных изменениях в налогообложении бизнеса и физлиц после новых договоренностей с МВФ. А также и реальные продвижения ранее предложенных законопроектов в Верховной Раде, связанных с изменениями в налоговой и законодательной базе Украины", – рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев.

В целом же, отметил он, "из-за значительного объема новостей, прямо или косвенно влияющих на экономику Украины", усилится активность продавцов и покупателей доллара. В связи с чем Нацбанку придется оставаться главным продавцом американской валюты на торгах.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до конца 2024 года в Украине не ожидается существенных изменений курса доллара. По прогнозам банковского сектора, курсовые колебания валюты будут происходить в текущем коридоре 41,3-42 грн, что в целом совпадает с курсовыми расчетами, заложенными в государственный бюджет на 2024 год (42,1 грн на конец года). Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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