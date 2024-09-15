Стоит ли скупать доллары: украинцам рассказали, чего ожидать от курса

До конца 2024 года в Украине не ожидается существенных изменений курса доллара. По прогнозам банковского сектора, курсовые колебания валюты будут происходить в текущем коридоре 41,3-42 грн, что в целом совпадает с курсовыми расчетами, заложенными в государственный бюджет на 2024 год (42,1 грн на конец года). Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать, резона нет.

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В целом же, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, несмотря на возможные новые, еще неведомые военные и экономические вызовы, общая ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно стабильной и прогнозируемой. Гривне не грозит неконтролируемое обесценение.

"Курсовые показатели большинством граждан воспринимается как маркер экономической ситуации в стране. Поэтому мы прогнозируем, что в дальнейшем Нацбанк будет действовать эффективно, и когда возникнет необходимость – достаточно решительно", – отметил председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

Не ожидает резких изменений курса доллара и руководитель департамента макроэкономических исследований финансовой группы ICU Виталий Ваврищук. По его словам:

динамика ослабления гривни во втором полугодии 2024 года будет несколько слабее, чем в первом;

"по курсу прогноз на конец года неизменен – это коридор 42-43 грн за доллар".

При этом он подчеркнул: в нынешних условиях очень непродуктивно делать краткосрочные прогнозы по курсу гривни. Ведь пока работа валютного рынка определяется алгоритмами интервенций НБУ.

"Мы четко понимаем, что необходимо гривню постепенно ослаблять. Страна живет с огромными дисбалансами внешних счетов. Их нужно постепенно снижать, ведь они делают экономику крайне уязвимой", – объяснил Ваврищук.

В НБУ объявили о планах по гривне

В свою очередь, Национальный банк Украины планирует либерализовать свою валютную политику и сделать курс доллара более гибким. Кроме того, финрегулятор может вернуться к инфляционному таргетированию.

"Двигаемся в направлении валютной либерализации согласно Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Обменный курс и дальше будет выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям", – рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный.

Глава НБУ также заверил, что политика финрегулятора в сочетании с управляемой гибкостью и дальше будет предотвращать чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выгоднее покупать доллар утром и в конце недели, тогда валюта при других стабильных условиях может стоить немного меньше. Если вы совершаете операции на значительную сумму, то некоторые обменники могут предложить индивидуальный, более выгодный курс.

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