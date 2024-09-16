Банки готовятся существенно менять курс доллара в ближайшие дни: чего ожидать украинцам

На текущей рабочей неделе (заканчивается 20 сентября) в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 40,75 до 41,85, тогда как вечером 16 сентября те покупают валюту в среднем по 41,2 грн, а продают по 41,6 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: такая же ситуация ожидается и в обменниках.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 41 до 41,8 грн. Вечером же 16 сентября в обменных пунктах доллар стоит в среднем 41,05 грн в покупке и 41,67 грн в продаже.

"На поведение и настроения всех участников валютного рынка Украины будет влиять обстановка на фронтах, слухи о возможных изменениях в налогообложении бизнеса и физлиц после новых договоренностей с МВФ. А также и реальные продвижения ранее предложенных законопроектов в Верховной Раде, связанных с изменениями в налоговой и законодательной базе Украины", – сообщил Козырев.

Кроме того, рассказал аналитик, на ситуацию будут влиять и другие факторы. Среди них:

Объявление Нацбанком 19 сентября решение касаемо учетной ставки, которая сейчас находится на уровне 13%.

"В Украине так или иначе, но все же ставки кредитов юрлиц и депозитов физлиц привязываются к уровню учетной ставки. И если вдруг на фоне значительного роста цен (и это, очевидно, не предел перед самым сложным осенне-зимним периодом) Нацбанк под давлением отдельных советников среди наших западных партнеров решит ее дальше снижать – это перевернет расписание на украинском ресурсном и, косвенно, валютном рынках. Поэтому многие участники рынка надеются, что ставку Нацбанк все же не снизит", – объяснил Козырев, напомнив: в августе инфляция в Украине составила 7,5%.

Период бюджетных расчетов в бизнесе.

Дело в том, что На этой неделе пройдут основные налоговые платежи клиентов банков. Что обычно страхует гривню на валютном рынке – "поскольку у импортеров в этот период меньше свободных ресурсов для покупки валюты". В то же время, экспортеры наоборот, активно продают валютную выручку для расчетов в гривне по хоздеятельности и налогам.

Текущая хозяйственная деятельность клиентов.

"Пиковый период сбора урожая у аграриев, подготовка и проведение осенне-полевых работ из нового сева отдельных культур создают "качели" по спросу на валюту и гривну у этой категории клиентов", – рассказал эксперт.

В целом же, отметил он, "из-за значительного объема новостей, прямо или косвенно влияющих на экономику Украины", усилится активность продавцов и покупателей доллара. В связи с чем Нацбанку придется оставаться главным продавцом американской валюты на торгах.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до конца 2024 года в Украине не ожидается существенных изменений курса доллара. По прогнозам банковского сектора, курсовые колебания валюты будут происходить в текущем коридоре 41,3-42 грн, что в целом совпадает с курсовыми расчетами, заложенными в государственный бюджет на 2024 год (42,1 грн на конец года). Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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