О том, что и потакание агрессору, и попытки его "как-то понять" ошибочны и не приводят ни к чему хорошему, Цивилизации известно еще со времен послеМЮНХЕНской Второй мировой.

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Та й сучасна війна коріння має ще в тому, як "не помітили" СВОЄЧАСНО в Симферополі дуже мирних "зелених чоловічків" з РФ – мабуть намагаючись теж "зрозуміти й не нагнітати".

Втім, Україна й зараз припускається аналогічної помилки, соромлячися спитати в шановної Польщі, а звідки взагалі взялися на Волині й Галичині "ті самі" численні поляки, яких зараз польська влада іменує "жертвами", нахабно й тепер називаючи ці українські території "польською землею" (Навроцький!) чи навіть "Східною Малопольщею"!

(Росія, між іншим, у свій час просто знищила в себе польський літак з усім історично стурбованим-занепокоєним керівництвом – з його винятковим культом поховань та ексгумацій – і так само налаштованою різноманітною елітою Польщі, після чого всі її "історичні проблеми" вирішилися миттєво й раптово, навіть забули про Молотова.)

Замість цього занурену в історію Польщу, яка сприймає її (як, до речі, й Росія) тільки так, як їй подобається її сприймати, Україна роками безпідставно, щоб "не псувати стосунків", послідовно облизувала й обсмоктувала ("треба ж зрозуміти!"), в результаті чого й отримала від поляків у найНЕзручніший момент підступний удар у спину (хоча "привід" для цього був дуже й дуже спірним, принаймні, приміром, в Ізраїлі навіть "професійні" вороги УПА дізналися про "подію" лише з польської несподівано безглуздої – як путінська агресія – "реакції").

Ну а якщо хтось без зайвої "політкоректності" називає речі своїми іменами, на нього одразу кидається скажена зграя "відповідальних" захисників братньої сестри Польщі – і звідки тільки береться така шалена кількість тупих "СВІТУМИРників"!

Тож цілком погоджуюся з мудрим Вахтангом Кіпіані, який згадує в цьому зв’язку "Стокгольмський синдром" (обожнювання агресора жертвою), досліджуваний ще донькою Фрейда (Фройда) Анною (Ганною).

Тобто аж ніяк не треба підкорятися закидам ще й польських діячів – нам цілком вистачає Америки.

(В мордора ж Америкою є КНР:

у WSJ розповідають, що Китай вибудовує відносини не лише з Путіним і його найближчим оточенням, а й із представниками російської еліти та посадовцями, які можуть визначати майбутнє країни після зміни влади;

ба більше – в Росії дедалі частіше фіксують випадки китайського шпигунства та вербування посадовців; так от, РФ не поспішає навіть говорити про ці випадки, побоюючись погіршення відносин.

Намагаються "зрозуміти".)