''Опять не дотянули'': очередной трюк с ростом Путина подняли на смех. Фотофакт

Президент России Владимир Путин вызвал очередные насмешки в свою адрес из-за роста.

Новые махинации заметил политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале, прокомментировав четырехсторонние переговоры в Стамбуле с лидерами Турции (Реджепом Тайипом Эрдоганом), Франции (Эммануэлем Макроном) и Германии (Ангелой Меркель).

"Опять двойника недотянули - у Меркель же рост всего 165 см, каблуки она принципиально не носит, а эта версия Путина хоть и выглядит натянутой на раму, а все равно того же роста! И это при том, что без стандартного набора каблуков-подпорок, судя по штанинам, не обошлось", – пояснил Голобуцкий.

Он добавил, что кремлевские менеджеры отправили того же Путина, что был в Ханты-Мансийске.

"Надо было раньше вахту дежурного "Путина" заканчивать - а то отправили того же мелкого, который в Ханты-Мансийске был, и опять опозорились", – резюмировал политтехнолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Голобуцкий увидел махинации с ростом Путина, когда российский лидер поехал на встречу с президент Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.