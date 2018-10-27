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''Опять не дотянули'': очередной трюк с ростом Путина подняли на смех. Фотофакт

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Президент России Владимир Путин вызвал очередные насмешки в свою адрес из-за роста.

Новые махинации заметил политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале, прокомментировав четырехсторонние переговоры в Стамбуле с лидерами Турции (Реджепом Тайипом Эрдоганом), Франции (Эммануэлем Макроном) и Германии (Ангелой Меркель).

"Опять двойника недотянули - у Меркель же рост всего 165 см, каблуки она принципиально не носит, а эта версия Путина хоть и выглядит натянутой на раму, а все равно того же роста! И это при том, что без стандартного набора каблуков-подпорок, судя по штанинам, не обошлось", – пояснил Голобуцкий.

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Он добавил, что кремлевские менеджеры отправили того же Путина, что был в Ханты-Мансийске.

"Надо было раньше вахту дежурного "Путина" заканчивать - а то отправили того же мелкого, который в Ханты-Мансийске был, и опять опозорились", – резюмировал политтехнолог.

''Опять не дотянули'': очередной трюк с ростом Путина подняли на смех. Фотофакт
''Опять не дотянули'': очередной трюк с ростом Путина подняли на смех. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Голобуцкий увидел махинации с ростом Путина, когда российский лидер поехал на встречу с президент Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Читайте все новости по теме "курьезы" на OBOZREVATEL.

Тема
курьезы
Персоны
Владимир ПутинАлексей Голобуцкий
Место
Россия
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