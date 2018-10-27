''Знову не дотягли'': черговий трюк зі зростом Путіна підняли на сміх. Фотофакт

Президент Росії Володимир Путін викликав чергові глузування на свою адресу через зріст.

На нові махінації звернув увагу політтехнолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі, прокоментувавши чотиристоронні переговори в Стамбулі з лідерами Туреччини (Реджепом Тайіпом Ердоганом), Франції (Еммануелем Макроном) і Німеччини (Ангелою Меркель).

"Знову двійника недотягли - у Меркель же зріст всього 165 см, каблуки вона принципово не носить, а ця версія Путіна хоч і виглядає натягнутою на раму, а все одно того ж зросту! І це при тому, що без стандартного набору каблуків-підпірок, судячи зі штанин, не обійшлося", – пояснив Голобуцький.

Він додав, що кремлівські менеджери відправили того ж Путіна, що був у Ханти-Мансійську.

"Треба було раніше вахту чергового "Путіна" закінчувати – а то відправили того ж дрібного, який в Ханти-Мансійську був, і знову зганьбилися", – підсумував політтехнолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Голобуцький побачив махінації зі зростом Путіна, коли російський лідер поїхав на зустріч з президент Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим і главою Узбекистану Шавкатом Мірзіеевим.