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''Знову не дотягли'': черговий трюк зі зростом Путіна підняли на сміх. Фотофакт

11.5тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін викликав чергові глузування на свою адресу через зріст.

На нові махінації звернув увагу політтехнолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі, прокоментувавши чотиристоронні переговори в Стамбулі з лідерами Туреччини (Реджепом Тайіпом Ердоганом), Франції (Еммануелем Макроном) і Німеччини (Ангелою Меркель).

"Знову двійника недотягли - у Меркель же зріст всього 165 см, каблуки вона принципово не носить, а ця версія Путіна хоч і виглядає натягнутою на раму, а все одно того ж зросту! І це при тому, що без стандартного набору каблуків-підпірок, судячи зі штанин, не обійшлося", – пояснив Голобуцький.

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Він додав, що кремлівські менеджери відправили того ж Путіна, що був у Ханти-Мансійську.

"Треба було раніше вахту чергового "Путіна" закінчувати – а то відправили того ж дрібного, який в Ханти-Мансійську був, і знову зганьбилися", – підсумував політтехнолог.

''Знову не дотягли'': черговий трюк зі зростом Путіна підняли на сміх. Фотофакт
''Знову не дотягли'': черговий трюк зі зростом Путіна підняли на сміх. Фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Голобуцький побачив махінації зі зростом Путіна, коли російський лідер поїхав на зустріч з президент Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим і главою Узбекистану Шавкатом Мірзіеевим.

Читайте всі новини по темі "курйози" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
курйози
Особи
Володимир ПутінОлексій Голобуцький
Місце
Росія
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