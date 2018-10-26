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''ФСБ постаралась'': Путина высмеяли за новый трюк с ростом

1.7тЧитать материал на украинском

Главу России Владимира Путина высмеяли за новую уловку с ростом во время визита в город Ханты-Мансийск.

"Какой хороший город! На фоне любого из местных Путин - весьма себе высокий и представительный мужчина!" - написал в Telegram политолог Алексей Голобуцкий.

"Но ФСБ всё равно постаралась и нашла бабку из местных, которая даже Путину в пуп дышит. Или это всё-таки табуретка под ВладимВладимычем?" - посмеялся он.

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''ФСБ постаралась'': Путина высмеяли за новый трюк с ростом
''ФСБ постаралась'': Путина высмеяли за новый трюк с ростом

Как сообщал OBOZREVATEL, Путина высмеяли за новую уловку с ростом также во время недавней встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которому пришлось широко расставить ноги, чтобы визуально скрыть низкий рост россиянина.

Персоны
Владимир ПутинАлексей Голобуцкий
Место
РоссияХанты-Мансийск
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