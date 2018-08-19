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"Где настоящий?" Сеть озадачило фото с "двойником" Путина

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Пользователей социальных сетей озадачили снимки с президентом России Владимиром Путиным, сделанные с разницей в один месяц.

На странице блогера с ником "Саша-Северный" в Twitter были опубликованы фото с главой РФ, на одном из которых он, по словам пользователей, выглядит более старым и не очень похожим на себя.

В сети разгорелась горячая дискуссия по этому поводу. Некоторые комментаторы заявили, что у Путина, скорее всего, действительно есть двойники.

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"Отец и сын!" "Мастер перевоплощений", "Настоящий слева", "Думаю, первого уже списали", "И там на свадьбе еще один", "Видно, правы те, кто про толпы двойников пишет", "Два разных человека", - пишут пользователи сети.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в России раскрыли тайну двойников Путина.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Попова Ольга
Попова Ольга
АГОВ ПАРАШНИКИ ! А НУ КОММЕНТИРОВАТЬ СУКИ ! ПОПРЯТАЛИСЬ СВИНЬИ
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Ратникова Юлия
Ратникова Юлия
Попова Ольга, А хули тебе комментировать-то? Ты ж упоротая. Научились фотожопить? Молодцы, чего еще-то надо для счастья? Только Путина обсуждать. Вы его рабы. Рабы всегда только о господах говорят.. Вы победили СУХС! А у нас двойники Путина миром рулят! )))))
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