"Где настоящий?" Сеть озадачило фото с "двойником" Путина

Пользователей социальных сетей озадачили снимки с президентом России Владимиром Путиным, сделанные с разницей в один месяц.

На странице блогера с ником "Саша-Северный" в Twitter были опубликованы фото с главой РФ, на одном из которых он, по словам пользователей, выглядит более старым и не очень похожим на себя.

В сети разгорелась горячая дискуссия по этому поводу. Некоторые комментаторы заявили, что у Путина, скорее всего, действительно есть двойники.

"Отец и сын!" "Мастер перевоплощений", "Настоящий слева", "Думаю, первого уже списали", "И там на свадьбе еще один", "Видно, правы те, кто про толпы двойников пишет", "Два разных человека", - пишут пользователи сети.

Блять....ну хоть убейте!!!

Не могу обьяснить это

Это же просто пиздец

((( pic.twitter.com/azlbEzKm1V — Саша_Северный (@Aleks_SPb) 19 серпня 2018 р.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в России раскрыли тайну двойников Путина.