Все "Путины" разные: раскрылась тайна двойников главы России

Из-за огромного количества двойников на данный момент уже никто точно не знает, как выглядит настоящий президент России Владимир Путин.

Об этом заявил известный российский адвокат и правозащитник Николай Полозов, который занимается защитой крымских политзаключенных, в интервью "Фактам".

"Весьма сложно сказать, где настоящий Путин. Очень много конспирологических версий. Не исключаю, что за более чем 18 лет могли найти достаточное количество персонажей, которые способны выполнять эту роль, когда необходимо общение с людьми", - говорит он.

По его словам, все "Путины" между собой отличаются: "Один постарше, другой помоложе, у кого-то чуть больше ботокса, у кого-то меньше. Он очень разный. Думаю, с этим спорить никто не будет. Поэтому определить, кто из них кто, тяжело".

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин во время визита 4 августа в аннексированный Крым предстал сразу в двух образах, которые разительно отличаются.