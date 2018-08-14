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Все "Путины" разные: раскрылась тайна двойников главы России

33.1тЧитать новость на украинском

Из-за огромного количества двойников на данный момент уже никто точно не знает, как выглядит настоящий президент России Владимир Путин.

Об этом заявил известный российский адвокат и правозащитник Николай Полозов, который занимается защитой крымских политзаключенных, в интервью "Фактам".

"Весьма сложно сказать, где настоящий Путин. Очень много конспирологических версий. Не исключаю, что за более чем 18 лет могли найти достаточное количество персонажей, которые способны выполнять эту роль, когда необходимо общение с людьми", - говорит он.

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По его словам, все "Путины" между собой отличаются: "Один постарше, другой помоложе, у кого-то чуть больше ботокса, у кого-то меньше. Он очень разный. Думаю, с этим спорить никто не будет. Поэтому определить, кто из них кто, тяжело".

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин во время визита 4 августа в аннексированный Крым предстал сразу в двух образах, которые разительно отличаются.

Персоны
Владимир ПутинНиколай Полозов
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Шуликов Петр
Шуликов Петр
А Полозов - настоящий? Не думаю....
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1
Приходько Егор
Приходько Егор
ночью с порошенкой выпивал и на утро такую чушь понёс! не видитесь с порошенкой.
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2 из 3 ответов | показать все
Костюк Олександр
Костюк Олександр
Podkowa Dmytro, та в них зараз на гебешні ботоферми набирають всяку підзаборну наволоч. Яку на іншу роботу ніхто і не візьме. Оце їх рівень, лексика обмежується десятками матерних виразів, рівень мислення - анально-генітальний. Така зараз Расія.
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2
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Приходько Егор, выучи наконец свой русский язык, не позорься.
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3
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