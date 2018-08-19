"Де справжній?" Мережу спантеличило фото з "двійником" Путіна

Користувачів соціальних мереж спантеличили знімки з президентом Росії Володимиром Путіним, зроблені з різницею в один місяць.

На сторінці блогера під ніком "Саша-Северный" в Twitter були опубліковані фото з главою РФ, на одному з яких він, за словами користувачів, виглядає старішим і не дуже схожим на себе.

У мережі розгорілася гаряча дискусія з цього приводу. Деякі коментатори заявили, що у Путіна, швидше за все, дійсно є двійники.

"Батько та син!" "Майстер перевтілень", "Справжній зліва", "Думаю, першого вже списали", "І там на весіллі ще один", "Видно, мають рацію ті, хто про натовпи двійників пише", "Дві різні людини", - пишуть користувачі мережі.

Блять .... ну хоч убийте !!!

Не можу пояснити це

Це ж просто пиздец

((( Pic.twitter.com/azlbEzKm1V - Саша_Северний (@Aleks_SPb) 19 серпня 2018 р.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Росії розкрили таємницю двійників Путіна.