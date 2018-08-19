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"Де справжній?" Мережу спантеличило фото з "двійником" Путіна

6.4тЧитати новину російською

Користувачів соціальних мереж спантеличили знімки з президентом Росії Володимиром Путіним, зроблені з різницею в один місяць.

На сторінці блогера під ніком "Саша-Северный" в Twitter були опубліковані фото з главою РФ, на одному з яких він, за словами користувачів, виглядає старішим і не дуже схожим на себе.

У мережі розгорілася гаряча дискусія з цього приводу. Деякі коментатори заявили, що у Путіна, швидше за все, дійсно є двійники.

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"Батько та син!" "Майстер перевтілень", "Справжній зліва", "Думаю, першого вже списали", "І там на весіллі ще один", "Видно, мають рацію ті, хто про натовпи двійників пише", "Дві різні людини", - пишуть користувачі мережі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Росії розкрили таємницю двійників Путіна.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Попова Ольга
Попова Ольга
АГОВ ПАРАШНИКИ ! А НУ КОММЕНТИРОВАТЬ СУКИ ! ПОПРЯТАЛИСЬ СВИНЬИ
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Ратникова Юлия
Ратникова Юлия
Попова Ольга, А хули тебе комментировать-то? Ты ж упоротая. Научились фотожопить? Молодцы, чего еще-то надо для счастья? Только Путина обсуждать. Вы его рабы. Рабы всегда только о господах говорят.. Вы победили СУХС! А у нас двойники Путина миром рулят! )))))
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