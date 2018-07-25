Скандал с убийством собак в Николаеве: зоозащитники забили тревогу

В Николаеве волонтеры-зоозащитники пожаловались на нападение агрессивных мужчин, которые сорвали их плакаты возле коммунального предприятия "Центр защиты животных", где недавно усыпили десятки животных.

"В эти минуты в коммунальное предприятия Миколаєво приехало около 40 агрессивно настроенных мужчин. Данная группа лиц сорвала зоозащитные плакаты, облила краской машину одной из активисток и нападает и всячески запугивает зоозащитников. К месту прибыло 4 экипажа полиции. К КП провокаторов не пустили", — написали на странице Facebook зоозащитной организации UAnimals.

Также в сети появилось видео с места событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Николаеве на коммунальном предприятии "Центр защиты животных" провели эвтаназию более 60 собакам.