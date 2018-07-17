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"Кровавая трагедия!" В Николаеве массово убили собак

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В Николаеве на коммунальном предприятии "Центр защиты животных" провели эвтаназию более 60 собакам.

"Кровавая трагедия! Убили без суда и следствия в приюте Николаевского КП более 60 собак (еще столько же - не успели)", - написала на своей странице в Facebook зоозащитница Александра Мезинова.

Она обратилась к депутатам с просьбой предпринять по законодательству соответсвующие меры.

В свою очередь директор предприятия Александр Голобродский подтвердил, что собаки были усыплены, сообщает "СВІДОК.info".

По его словам, вся процедуры проходила согласно законодательству, операцию по усыплению проводил квалифицированный ветеринар.

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Александра Мезинова, Facebook

"Собаки осмотрены, составлен протокол комиссии. Часть собак агрессивны, часть предрасположены к агрессии, некоторые собаки были больны. Так написано в инструкции по применению эвтаназии, согласно которой животные должны усыпляться", - отметил Голобродский.

Вопросом законно ли были усыплены животные на данный момент разбирается полиция.

Как сообщал CityOboz, в Полтаве спасатели вытащили собаку из ловушки.

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