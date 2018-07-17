"Кровавая трагедия!" В Николаеве массово убили собак

В Николаеве на коммунальном предприятии "Центр защиты животных" провели эвтаназию более 60 собакам.

"Кровавая трагедия! Убили без суда и следствия в приюте Николаевского КП более 60 собак (еще столько же - не успели)", - написала на своей странице в Facebook зоозащитница Александра Мезинова.

Она обратилась к депутатам с просьбой предпринять по законодательству соответсвующие меры.

В свою очередь директор предприятия Александр Голобродский подтвердил, что собаки были усыплены, сообщает "СВІДОК.info".

По его словам, вся процедуры проходила согласно законодательству, операцию по усыплению проводил квалифицированный ветеринар.

Александра Мезинова, Facebook

"Собаки осмотрены, составлен протокол комиссии. Часть собак агрессивны, часть предрасположены к агрессии, некоторые собаки были больны. Так написано в инструкции по применению эвтаназии, согласно которой животные должны усыпляться", - отметил Голобродский.

Вопросом законно ли были усыплены животные на данный момент разбирается полиция.

Как сообщал CityOboz, в Полтаве спасатели вытащили собаку из ловушки.