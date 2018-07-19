МоваЯзык
Регистрация
КияниМедОбоз

"Ускоренные курсы": "русского" убийцу собак из Кривого Рога жестко научили любить Украину

17.3тЧитать новость на украинском

Заместитель начальника охраны депо в Кривом Роге, на территории которого отравили собак, Юрий Островский выразил уважение Украине и попросил прощения за свои слова и поступки.

После того, как его избили, мужчина признал, что был неправ, когда напал на журналиста. Соответствующее видео опубликовано в Twitter. (Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

"Гражданин Островский, который вчера прославил Кривой Рог тезисами про "хохлов", сегодня уже заговорил на государственном языке", – подписал пользователь Evhen, который обнародовал ролик.

Островский, лежа на земле, попросил прощения, а заодно и не бить его. По словам мужчины, он готов помогать, чтобы "Украина была целой и единой".

Новости
Живодера Святогора заметили гуляющим в Киеве: опубликовано видео

Пользователи сети в комментариях отметили, как быстро он изменил свою точку зрения.

"Ускоренные курсы украинского языка", "Кабан конечно здоровый, но пацанчик конкретно дыхание сбил. Возился, походу, долго", "Выходит, что "русскоязычная челюсть" чудесно лечится", "Вот блин. Думал, что до выходных дотянет. Респект, хлопцы", "Вот это я понимаю, ускоренный курс изучения языков. Говорит, даже без акцента", – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Островский ударил журналиста на территории депо в Кривом Роге, где отравили собак, представившись "русским". Позже журналисты нашли информацию о нем.

Тема
Dnipro.City
Место
УкраинаКривой Рог
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
12
23
Смешно
31
Интересно
9
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Berikov Serik
Berikov Serik
Дело за избиение ещё не завели? И заведут ли его в "европейской" стране?
Ответить
0
2
Tugrik Mugrik
Tugrik Mugrik
То, звісно, добре, але як пика загоїться, воно знов перефарбується. Все руцьке необхідно винищувати.
Ответить
3
0
чернобай виктор
чернобай виктор
=++++++++
Ответить
2
0

Наши блоги