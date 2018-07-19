"Ускоренные курсы": "русского" убийцу собак из Кривого Рога жестко научили любить Украину

Заместитель начальника охраны депо в Кривом Роге, на территории которого отравили собак, Юрий Островский выразил уважение Украине и попросил прощения за свои слова и поступки.

После того, как его избили, мужчина признал, что был неправ, когда напал на журналиста. Соответствующее видео опубликовано в Twitter. (Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

"Гражданин Островский, который вчера прославил Кривой Рог тезисами про "хохлов", сегодня уже заговорил на государственном языке", – подписал пользователь Evhen, который обнародовал ролик.

Островский, лежа на земле, попросил прощения, а заодно и не бить его. По словам мужчины, он готов помогать, чтобы "Украина была целой и единой".

Пользователи сети в комментариях отметили, как быстро он изменил свою точку зрения.

"Ускоренные курсы украинского языка", "Кабан конечно здоровый, но пацанчик конкретно дыхание сбил. Возился, походу, долго", "Выходит, что "русскоязычная челюсть" чудесно лечится", "Вот блин. Думал, что до выходных дотянет. Респект, хлопцы", "Вот это я понимаю, ускоренный курс изучения языков. Говорит, даже без акцента", – написали в сети.

Громадянин Островський, який вчора прославив Кривий Ріг тезисами про "хохлів", сьогодні вже заговорив державною мовою. pic.twitter.com/vm932odxOg — Evhen (@evhen_n) 19 липня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, Островский ударил журналиста на территории депо в Кривом Роге, где отравили собак, представившись "русским". Позже журналисты нашли информацию о нем.