Яблочный Спас 2018: что нельзя делать на Преображение Господне

Яблочный Спас празднуют в честь дня, когда Иисус вместе с тремя учениками Яковом, Петром и Иоанном взошел на священную гору, чтобы помолиться. В это время апостолы задремали и не видели Преображения Господня. Когда Иисус спустился с небес он начал вести беседы со своими пророками. После этого люди услышали голос с неба, который назвал Иисуса сыном Господа.
OBOZREVATEL рассказывает о народных приметах на Яблочный Спас и какие традиции связанные с этим праздником существуют.
Яблочный Спас отмечается в день Преображения Господня - 19 августа. В этот праздник святят не только яблоки, но и другие фрукты и даже овощи. Кроме того, в церковь несут мед и букеты из колосьев пшеницы. Таким образом Бога благодарят за урожай и прославляют богатство природы.
Яблочный спас: чего нельзя делать
На Яблочный спас нельзя убивать насекомых. Считается, что если в этот день муха дважды села на руку одному человеку, то ему будет везти весь год. Родителям, у которых умерли дети, до Яблочного Спаса нельзя есть яблоки. Есть поверье, что если они их не употребляют, то их малыш отведает яблок в Раю, а если же нет – то яблочек ребенку не достанется.
Как и на Медовый Спас сначала принято угощать освященными плодами нуждающихся и детей. В этот праздник нельзя быть в плохом настроении и портить его другим людям, работать по дому, громко разговаривать, ругаться, желать кому-либо зла.
Приметы на Яблочный спас
Пришел Спас - бери рукавицы про запас.
Если на Спаса сухо - осень будет такая же.
Прошел Спас - ушло лето от нас.
Какой второй Спас, такой и январь.
Каков день на второй Спас, таков и Покров.
Сухой день предвещает сухую осень, мокрый - мокрую, а ясный - суровую зиму.
На второй Спас освящают в церкви яблоки, мед и горох в стручках.
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