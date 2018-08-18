Яблочный Спас 2018: что нельзя делать на Преображение Господне

Яблочный Спас празднуют в честь дня, когда Иисус вместе с тремя учениками Яковом, Петром и Иоанном взошел на священную гору, чтобы помолиться. В это время апостолы задремали и не видели Преображения Господня. Когда Иисус спустился с небес он начал вести беседы со своими пророками. После этого люди услышали голос с неба, который назвал Иисуса сыном Господа.

OBOZREVATEL рассказывает о народных приметах на Яблочный Спас и какие традиции связанные с этим праздником существуют.

Яблочный Спас отмечается в день Преображения Господня - 19 августа. В этот праздник святят не только яблоки, но и другие фрукты и даже овощи. Кроме того, в церковь несут мед и букеты из колосьев пшеницы. Таким образом Бога благодарят за урожай и прославляют богатство природы.

Яблочный спас: чего нельзя делать

На Яблочный спас нельзя убивать насекомых. Считается, что если в этот день муха дважды села на руку одному человеку, то ему будет везти весь год. Родителям, у которых умерли дети, до Яблочного Спаса нельзя есть яблоки. Есть поверье, что если они их не употребляют, то их малыш отведает яблок в Раю, а если же нет – то яблочек ребенку не достанется.

Как и на Медовый Спас сначала принято угощать освященными плодами нуждающихся и детей. В этот праздник нельзя быть в плохом настроении и портить его другим людям, работать по дому, громко разговаривать, ругаться, желать кому-либо зла.

Приметы на Яблочный спас

Пришел Спас - бери рукавицы про запас.

Если на Спаса сухо - осень будет такая же.

Прошел Спас - ушло лето от нас.

Какой второй Спас, такой и январь.

Каков день на второй Спас, таков и Покров.

Сухой день предвещает сухую осень, мокрый - мокрую, а ясный - суровую зиму.

На второй Спас освящают в церкви яблоки, мед и горох в стручках.

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