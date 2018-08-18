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Яблучний Спас 2018: що не можна робити на Преображення Господнє

45.6тЧитати новину російською

Яблучний Спас святкують на честь дня, коли Ісус разом із трьома учнями Яковом, Петром та Іоанном зійшов на священну гору, щоб помолитися. В цей час апостоли задрімали і не бачили Преображення Господнього. Коли він спустився з небес він почав вести бесіди зі своїми пророками. Після цього люди почули голос із неба, який назвав Ісуса сином Господа.

OBOZREVATEL розповідає про народні прикмети на Яблучний Спас і які існують традиції пов'язані з цим святом.

Яблучний Спас відзначається в день Преображення Господнього - 19 серпня. У це свято святять не тільки яблука, але й інші фрукти і навіть овочі. Крім того, до церкви несуть мед і букети з колосків пшениці. Таким чином Богу дякують за урожай і прославляють багатство природи.

Яблучний спас: чого не можна робити

На Яблучний спас не можна вбивати комах. Уважається, що якщо в цей день муха двічі сіла на руку одній людині, то їй щаститиме весь рік. Батькам, у яких померли діти, до Яблучного Спаса не можна їсти яблука. Є повір'я, що якщо їх не вживати, то малюк покуштує яблук у Раю, а якщо смакувати цими фруктами - то яблучок дитині не дістанеться.

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Успенський піст: що можна приготувати на кожен день

Як і на Медовий Спас спочатку прийнято пригощати освяченими плодами нужденних і дітей. У це свято не можна бути в поганому настрої і псувати його іншим людям, працювати по дому, голосно розмовляти, сваритися, бажати кому-небудь зла.

Прикмети на Яблучний спас

Прийшов Спас - бери рукавиці про запас.

Якщо на Спаса сухо - осінь буде така ж.

Пройшов Спас - пішло літо від нас.

Який другий Спас, такий і січень.

Який день на другий Спас, така і Покрова.

Сухий день віщує суху осінь, мокрий - мокру, а ясний - сувору зиму.

На другий Спас освячують у церкві яблука, мед і горох у стручках.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна їсти в Успенський піст.

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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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