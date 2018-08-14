Что нельзя есть в Успенский пост: календарь питания на каждый день

Успенский пост - самый короткий из многодневных постов в православной традиции. Он начинается 14 августа и заканчивается 27 августа. Его можно назвать "самым вкусным", так как последний месяц лета богат на различные лакомства.
Запрещено есть мясо и любые продукты животного происхождения. В понедельник, среду и пятницу монастырский устав предусматривает сыроедение. Еда должна быть сырой, а чай и прочие горячие напитки следует заменить соками и водой. По вторникам и четвергам можно есть каши, но без растительного масла. По выходным - растительное масло допускается. OBOZREVATEL рассказывает, как правильно питаться в пост по дням.
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Питания по дням в Успенский пост:
14 августа, вторник
Горячая пища без масла: супы, каши, запеченные или приготовленные на пару блюда.
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15 августа, среда
Сыроедение: все продукты питания должны быть сырыми.
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16 августа, четверг
Горячая пища без масла.
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17 августа, пятница
Сыроедение.
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18 августа, суббота
Горячая пища с маслом. Можно выпить немного вина.
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19 августа, воскресенье, праздник Преображения Господня
В этот день можно есть горячую пищу, морепродукты и выпить немного вина.
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20 августа, понедельник
Сыроедение.
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21 августа, вторник
Горячая пища без масла.
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22 августа, среда
Сыроедение.
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23 августа, четверг
Горячая пища без масла.
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24 августа, пятница
Сыроедение.
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25 августа, суббота
Горячая пища с маслом и немного вина.
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26 августа, воскресенье
Горячая пища с маслом.
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27 августа, понедельник
Сыроедение.
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Напомним, ранее OBOZREVATEL подготовил рецепты блюд, которые можно приготовить на Медовый Спас.