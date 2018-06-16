Пейзажи Сейшельских островов: фотограф назвал любимые места в Киеве

Фотограф Сергей Ристенко, который снимает завораживающие городские пейзажи, назвал свои любимые места в Киеве.

Как рассказал он в интервью CityOboz, в столице его больше всего привлекает Рыбальский полуостров, Подол, Замковая гора и Оболонь.

"Как-то вечером мы с женой катались на велосипеде по Подолу. Был летний тихий вечер, и какой-то парень играл на пианино возле Андреевской церкви. И так красиво играл, что мы просто остановились послушать. Мне это место именно так и запомнилось. Теперь, даже если я днем или утром приезжаю, я все равно вижу этот прекрасный вечер", – сказал фотограф.

Сергей Ристенко отмечает, что Подол для него немного похож Одессу.

"И даже не из-за планировки, а из-за людей и атмосферы. Есть несколько дворов, попав в которые вечером, можно спокойно сказать, что ты находишься в Одессе", – добавил он.

Автор фото – Сергей Ристенко

Автор фото – Сергей Ристенко

Киев Автор фото – Сергей Ристенко

Также фотограф любит гулять под Московским мостом со стороны левого берега. Говорит, это место ему нравится еще с детства.

"Был такой фильм "Джонни-Мнемоник", где в далеком будущем под разрушенным мостом живут люди. И я помню в детстве, когда я впервые попал под Московский мост, у меня были именно такие ассоциации. Вверху проносятся машины, такое оживленное движение. А внизу – лес, тишина, какой-то другой, мне кажется, ход времени. Меня в детстве это впечатляло", – сказал фотограф.

"Я очень часто люблю туда просто приезжать на велосипеде. Под мост, на самом деле, очень мало людей доходило, а чаще не доходило. А там очень красивый песчаный пляж. Я себе представлял всегда, что, если поставить два шезлонга и зонтик, ты можешь делать фотографии не хуже, чем с каких-то Сейшельских островов", – отметил Ристенко.

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