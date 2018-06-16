Пейзажі Сейшельських островів: фотограф назвав улюблені місця в Києві

Фотограф Сергій Рістенко, який знімає чарівні міські пейзажі, назвав свої улюблені місця в Києві.

Як розповів він у інтерв'ю CityOboz, в столиці його найбільше приваблює Рибальський півострів, Поділ, Замкова гора і Оболонь.

"Якось увечері ми з дружиною каталися на велосипеді Подолом. Був літній тихий вечір, і якийсь хлопець грав на піаніно біля Андріївської церкви. І так красиво грав, що ми просто зупинилися послухати. Мені це місце саме так і запам'яталося. Тепер, навіть якщо я вдень або вранці приїжджаю, я все одно бачу цей прекрасний вечір", - сказав фотограф.

Сергій Рістенко зазначає, що Поділ для нього трохи схожий Одесу.

"І навіть не через планування, а через людей і атмосферу. Є кілька дворів, потрапивши в які ввечері, можна спокійно сказати, що ти знаходишся в Одесі", - додав він.

Автор фото - Сергій Рістенко

Автор фото - Сергій Рістенко

Київ Автор фото - Сергій Рістенко

Також фотограф любить гуляти під Московським мостом з боку лівого берега. Каже, це місце йому подобається ще з дитинства.

"Був такий фільм "Джонні-Мнемонік", де в далекому майбутньому під зруйнованим мостом живуть люди. І я пам'ятаю в дитинстві, коли я вперше потрапив під Московський міст, у мене були саме такі асоціації. Зверху проносяться машини, такий жвавий рух. А внизу - ліс, тиша, якийсь інший, мені здається, плин часу. Мене в дитинстві це вразило", - сказав фотограф.

"Я дуже часто люблю туди просто приїздити на велосипеді. Під міст, насправді, дуже мало людей доходило, а частіше не доходило. А там дуже гарний піщаний пляж. Я собі уявляв завжди, що, якщо поставити два шезлонги і парасольку, ти можеш робити фотографії не гірше, ніж з якихось Сейшельських Островів", - зазначив Рістенко.

Як повідомляв CityOboz, ведучий популярної програми про подорожі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров зізнався, що любить відпочивати в Карпатах.