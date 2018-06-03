Известный телеведущий-путешественник назвал любимые места в Украине

Ведущий популярной программы о путешествиях "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров в Украине любит отдыхать в Карпатах.

Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"Больше всего люблю Карпаты. Я человек гор, экстремал, поэтому мне особенно нравятся Драгобрат, Воловец, Пилипец, Буковель. Это те места, где я предпочитаю проводить свободное время. И зимой, и летом, если есть возможность, я еду в Карпаты", – сказал он.

Летом Дмитрий Комаров также обожает кататься на мотоцикле. Еще одно увлечение путешественника – off-road экспедиции на джипе по бездорожью.

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