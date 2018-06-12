Сейчас душа Киева теряется – фотограф Сергей Ристенко

Сергей Ристенко – известный украинский фотограф, который уже более пяти лет увлекается мобильной уличной фотографией. За его аккаунтом в Instagram, где он публикует портреты прохожих и неповторимые городские пейзажи, следит более 27 тысяч подписчиков.

Родился Сергей в Одессе, но с детства живет в Киеве. Занимался репортажной сьемкой, а последние 13 лет работает кастинг-менеджером и коммерческим фотографом в известном продакшене Radioaktivefilm, который создает клипы для иностранных артистов.

Заинтересовавшись стрит-фотографией, Сергей Ристенко большую часть своих снимков посвящает Киеву, но не обходит стороной Одессу и Львов. Год назад вместе с другом Владом Василькевичем с помощью дрона начал снимать Киев с высоты птичьего полета.

Об уличной фотографии, отличиях киевлян от львовян и душевных одесситах, любви иностранцев к Троещине в Киеве и многом другом – в интервью Сергея Ристенко для CityOboz.

О мобильной фотографии

Я начал заниматься уличной мобильной фотографией по нескольким причинам.

Во-первых, это удобно, ведь смартфон всегда под рукой. Тебе не надо носить за собой огромную камеру и кучу объективов. Вся твоя станция, грубо говоря, находится в одном телефоне. Во-вторых, это маскировка. Представляете, вы заходите в трамвай и видите прекрасных уркаганов. Какая будет их реакция на то, что вы достали фотоаппарат, начинаете в них прицеливаться и стреляете? Тут два варианта развития событий. Первый – вам нужно иметь КМС по боксу и бегу. Второй – это долгий разговор с изыманием фотоаппарата.

Поэтому телефон удобен тем, что он особо не привлекает внимание, и ты можешь подойти к объекту практически вплотную, то есть быть рядом с ним. И вот в уличной фотографии мне очень нравится, когда снимки сделаны не на телеобъектив, где ты стоишь в 200 метрах, а ты непосредственно находишься в гуще событий. Это важно.

Киев Автор фото – Сергей Ристенко

Киев Автор фото – Сергей Ристенко

Например, во время Майдана я с собой принципиально не брал фотоаппарат, только телефон. Во-первых, это позволяло мне переживать, прочувствовать происходящее. Во-вторых, я снимал без привлечения внимания.

О реакции незнакомых людей на съемку

Чтобы фотографировать незнакомцев, нужно быть общительным. Я считаю, что с этим у меня все хорошо. Мне, например, нравится снимать пожилых людей, потому что мне интересно послушать истории, которые они рассказывают. Но чаще всего, когда ты уже просишь их сфотографировать, они становятся неестественными. Они очень не любят этого, сразу сжимаются и стесняются.

Автор фото – Сергей Ристенко

Автор фото – Сергей Ристенко

Как это обычно происходит: вначале я "тайно" снимаю человека, потом завожу с ним беседу и уже после этого я предлагаю его сфотографировать. И здесь мне интересен уже сам момент – будет он таким же, как и до того, как я его разговорил, или же другим, более зажатым.

Автор фото – Сергей Ристенко

Автор фото – Сергей Ристенко

Сейчас появился спрос на печать моих работ в большом формате. И снимки, сделанные на телефон, для этого уже не подходят. Поэтому я стараюсь чаще фотографировать на камеру. Я сделал условия, максимально приближенные к iPhone, но качество у меня теперь стало лучше.

В какой-то момент я пресытился уличной фотографией. Когда постоянно снимаешь одно и то же, перестаешь получать удовольствие от процесса. Делаешь снимок, может быть даже и неплохой, но делаешь это настолько автоматически, что внутри тебя в этот момент уже ничего не зажигается. Это первый звоночек, что нужно остановиться.

Сейчас мне очень интересно снимать с дрона. Я чувствую, что у меня к этому есть тяга, огонь в груди.

Автор фото – Сергей Ристенко

Об уничтожении киевского шарма

В свое время я очень много изучал историю Киева. Мне по душе, какой он был в 90-х годах прошлого века.

В сравнении с большими столицами, скажем, Москвой, Киев немножко воспринимался как провинциальный город. Но в этом и был его шарм. Он был уютный, зеленый. Мне кажется, все было как-то душевнее. Я сужу по снимкам, по каким-то рассказам, которые я читал в мемуарах.

Сейчас, к сожалению, этот шарм утерян. Во-первых, люди стали другими. Во-вторых, сейчас ведется хаотичная застройка, уничтожаются старые дома и улицы. Город из такого душевного становится типичным странным мегаполисом, где рядом с каким-то историческим особнячком уже возвели десять 25-этажных свечек.

Киев Автор фото – Сергей Ристенко

Киев Автор фото – Сергей Ристенко

А ведь из-за этого душа города теряется. Если раньше мы говорили, что Киев исторический город, то сейчас мы не можем продавать его туристам как историческую столицу, потому что показать особо нечего. Даже за последние несколько лет старых красивых мест на Подоле стало гораздо меньше. Я по своим фото сужу. Теперь мы можем продавать Киев как город самых удивительных балконов, самых неожиданных парковок, самых удивительных строек. Вот как говорили раньше, Киев – зеленая столица. Мы и есть зеленая столица, но только благодаря строительным заборам.

О любимых местах в Киеве

Мне очень нравится Рыбальский полуостров. Это город, застывший в 70-80-х годах прошлого века. Там все другое, даже люди. Это такое законсервированное под колпаком место. Вот тот, кто нудит, что он мечтает вернуться в Советский Союз, – welcome. Там, по-моему, один автобусный маршрут ходит. Вот туда можно приехать, денек пожить и понять, что ты хочешь.

В моей голове это такое классическое индустриальное гетто. Общежитие, предприятие, этот строившийся мост, "хрущевки" и гастроном, где продаются пирожные из детства. Картошка, ежики, грибочки – этого уже нигде не найти, а там работники "Ленинской кузни" "куют" в гастрономе это печенье и пирожные. Это прикольно.

Также я очень люблю гулять под Московским мостом со стороны левого берега. У меня это место связано с воспоминаниями из детства. Был такой фильм "Джонни-Мнемоник", где в далеком будущем под разрушенным мостом живут люди. И я помню в детстве, когда я впервые попал под Московский мост, у меня были именно такие ассоциации. Вверху проносятся машины, такое оживленное движение. А внизу – лес, тишина, какой-то другой, мне кажется, ход времени. Меня в детстве это впечатляло.

Я очень часто люблю туда просто приезжать на велосипеде. Под мост, на самом деле, очень мало людей доходило, а чаще не доходило. А там очень красивый песчаный пляж. Я себе представлял всегда, что, если поставить два шезлонга и зонтик, ты можешь делать фотографии не хуже, чем с каких-то Сейшельских островов.

Но самые любимые места Киева у меня – это Подол и Оболонь.

Киев Автор фото – Сергей Ристенко

Автор фото – Сергей Ристенко

Киев Автор фото – Сергей Ристенко

Как-то вечером мы с женой катались на велосипеде по Подолу. Был летний тихий вечер, и какой-то парень играл на пианино возле Андреевской церкви. И так красиво играл, что мы просто остановились послушать. Мне это место именно так и запомнилось. Теперь, даже если я днем или утром приезжаю, я все равно вижу этот прекрасный вечер.

Автор фото – Сергей Ристенко

Люблю Замковую гору. Там у меня свои воспоминания. Например, еще в школьные годы я занимался археологией. И когда случались обвалы на Замковой горе, там можно было найти много вещей времен Киевской Руси. Очень интересное душевное место.

Подол мне частично Одессу напоминает. И даже не из-за планировки, а из-за людей и атмосферы. Есть несколько дворов, попав в которые вечером, можно спокойно сказать, что ты находишься в Одессе.

Как найти необходимый ракурс

Когда я снимаю людей, приходится делать много кадров. Часто бывает, что какие-то микроэмоции на лице человека или движение, решают судьбу всего снимка. В пейзажной фотографии делаю меньше кадров. Но во всем этом в Киеве особенно важен, как мне кажется, ракурс, точка съемки. Я путешествую по тем же местам, где ходят другие и делают тысячи фотографий. Если я еду в новое место, я смотрю, что там уже отсняли.

Автор фото – Сергей Ристенко

Автор фото – Сергей Ристенко

Я не люблю повторяться. Мне кажется, фишка в том, что ты делаешь свой уникальный контент. Это уже дело художественного вкуса. Как ты видишь это место. Видишь его индустриальным или, например, цветущим и пахнущим. В каждое время года, как и в разное время суток, любое место смотрится по-разному. Я очень люблю рассвет. Закат мне тоже нравится, но на него реже попадаю из-за работы.

Раннее утро люблю из-за режимного света. Свет тогда очень мягкий, очень красивый и дает длинные тени. Днем не очень люблю снимать, потому что жесткий свет и жесткие тени выглядят не очень интересно. Часто бывает, что привычное место из-за света смотрится настолько необычно, что люди удивляются и не узнают локацию.

Автор фото – Сергей Ристенко

Автор фото – Сергей Ристенко

Киев Автор фото – Сергей Ристенко

Киев Автор фото – Сергей Ристенко

Автор фото – Сергей Ристенко

О душевной пленочной фотографии

Я учился фотографировать на пленочную камеру. И мне кажется, что пленка организовывает людей. А цифра в какой-то мере тебя расслабляет, ведь ты можешь фото регулировать по свету благодаря количеству снимков. Часто люди, которые всегда снимали на цифру, смотрят на пленочный фотоаппарат, как баран на новые ворота, и говорят: "Как? Это я должен в голове подумать?". А ведь цена ошибки – это твоя пленка. И тогда у некоторых людей случается коллапс.

Чтобы держать себя в тонусе, я регулярно фотографирую на пленку. Возможно, этот снимок не такой классный по цвету, как цифровой, но для меня он намного душевнее. Чтобы фотографировать семью душевно, я часто снимаю близких на пленку. И заодно держу свой мозг в работе.

Каждый фотоаппарат нужен для своих целей. Для коммерческой съемки я использую цифровую камеру. Если снимаешь для себя, то вполне сгодится iPhone. Если снимешь тот же старый город, то можно взять пленку. В таких фото есть что-то неуловимое. Мне очень нравится.

О работе и любви иностранцев к Троещине

В Radioaktivefilm я уже 13 лет работаю кастинг-менеджером. Подбираю актеров на проекты и съемки. Но параллельно я занимаюсь и коммерческой съемкой. В прошлом году из самого популярного, что Radioaktivefilm снимал – это клип для Coldplay. Сейчас вот фильм снимаем.

Я люблю свою работу. Если ты не любишь свою работу, ты не можешь на ней 13 лет работать, если это не завод какой-то. Я очень люблю общаться с людьми. У нас вся работа построена на коммуникации. Конечно, люди разные попадаются. Бывают интересные и хорошие, с которыми мы за долгие годы хорошо сдружились.

Сейчас в основном все сервисные проекты снимаем для Запада. И у них настолько неожиданные сюжеты и идеи бывают, что работать очень интересно.

Иностранцы выбирают Киев из-за дешевизны съемок, необычных локаций и хорошего качества. Мы снимаем на том же уровне, что и западные продакшены. Но в первую очередь их привлекает цена и место. Например, несколько лет назад мы работали над проектом Паоло Нутини "Iron Sky", который снимал Дэниэл Вульф. Он считается одним из лучших в мире режиссеров. Кстати, снимает он на пленку и не любит работать с профессиональными актерами. Поэтому мы снимали настоящих людей – бомжей, ромов и других. И вот Дэниэлу Вульфу очень понравилась Троещина, ее пустыри, окраины и разные заброшенные здания.

И после этого клипа у нас было просто невероятное количество запросов, многие заказчики хотели снимать там же, где снимал Дэниэл Вульф. Их привлекает советский модерн. Наши футуристические здания.

Об отличиях Киева от Львова и Одессы

Одесса – припортовый город. Возможно, он и провинциальный, но там есть море. По мне, это мегаплюс, который решает все вопросы. Когда тебе хорошо, ты идешь на море. Если тебе грустно, ты идешь грустить на море. С Киевом сравнивать в какой-то мере сложно. Потому что Киев – это огромный мегаполис, куда стекаются много людей.

Когда я в последний раз был во Львове, мне он очень понравился. Я даже захотел переехать туда жить. Есть такое слово на украинском "чемний". Львів набагато чемніший, ніж Київ. И люди поприятнее.

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Но жить в центре Львова я бы не хотел. Это реально такой каменный мешок. Идеальное для меня место – возле Стрыйского парка. Там бы я поселился. Когда у тебя возле дома огромный парк, это офигенно. Ты себе вышел, можешь прогуляться, побегать, покататься на велосипеде. И приятней просыпаться не под крики пьяных туристов, а под пение птиц. Я большой любитель тишины. Мне нравится спокойствие.

Львов Автор фото – Сергей Ристенко

Львов Автор фото – Сергей Ристенко

Я очень люблю архитектуру Львова. И всегда ставлю этот город в пример. Слава богу, что не проср*ли, как в Киеве это очень успешно сделали. Во Львове они сохранили былой шарм и видно, что потихонечку восстанавливаются здания. Возьмем те же вывески. В Киеве принято считать, что хорошая вывеска – это та, которая занимает весь фасад, а в радиусе 200 метров вокруг нее должно быть множеством указателей. Во Львове же все решили очень грамотно и правильно. Конечно, в Киеве есть такие порывы, но победить жлобство можно только финансово-силовыми методами.

Возьмем даже исторический дом, в котором живу я. В нем застроили арку, затянули фасад черным стеклом и считают, что это классно. Но все, исторический дом испорчен. И власти говорят, что ничего с этим сделать не могут. То же самое было с парковкой на тротуаре. Раньше, когда я выходил из дома, всегда упирался дверью в бампер машины. Когда пришло предписание КГГА, что нельзя здесь парковаться, нам пообещали поставить полусферы. Но так этого и не сделали. В итоге мы с жильцами сами их купили. И все равно находятся умники, которые пытаются заехать на полусферы. Это мои любимчики, потому что их утягивает эвакуатор.

По ощущениям, мне кажется, что хамства в Киеве больше, чем во Львове. Там как-то спокойней, люди никуда особо не спешат, но при этом все уютно, красиво. И что самое главное, во Львове не уничтожается центр, как у нас. Они теперь реально могут его продавать как исторический город. А Киев с исторической точки зрения уничтожен. Нам нужно делать ребрендинг. И уже на герб Киева не каштаны ставить, а "модные" балкончики, обшитые вагонкой. "Царь-балконов" с головой хватает. Пройдись по центру, и сразу будет видно, где царь, а где холоп.

Автор фото – Сергей Ристенко

О душевных одесситах

Если во Львове живут воспитанные люди, то в Одессе – душевные. В Киеве мне, например, не хватает Привоза. Здесь я Привоз заменяю Житним рынком. У меня везде есть свои люди, к которым я могу прийти, просто поговорить о жизни и сделать покупки.

Еще в Одессе мне очень нравятся местные дворики. У меня это связано с детскими воспоминаниями. Я очень люблю одесскую архитектуру, атмосферу у моря. Одесские люди никуда не спешат. Никогда. Когда мы приезжаем в Одессу со съемками, я всегда предупреждаю наших ребят, чтобы не звонили раньше 9-10 утра. Люди просто не поймут, почему ты звонишь им в 8 утра и спрашиваешь о какой-то работе. Там все немножечко по-другому устроено.

Одесса Автор фото – Сергей Ристенко

Одесса Автор фото – Сергей Ристенко

Одесса Автор фото – Сергей Ристенко

Но есть черта в одесситах, которая мне не очень нравится. Они пытаются на всем заработать. Но делают это красиво. "Одесский развод" – это когда тебя грубо "развели" на деньги, а ты не обижаешься, ты счастлив, что отдал эти деньги. Еще одна беда Одессы в том, что цены растут, а качество услуг не меняется.

Автор фото – Сергей Ристенко

Автор фото – Сергей Ристенко

Автор фото – Сергей Ристенко

О съемках с дрона

Съемкой с дрона я занимаюсь уже год. Сначала мы вместе летали с моим напарников – Владом Василькевичем. Это мой хороший друг. Он снимал на iPhone, я снимал на iPhone. Как бы это смешно ни звучало, но мы познакомились в интернете, мне просто понравились его фотографии в Instagram.

В этом году зимой у меня появился свой дрон, и теперь мы снимаем параллельно. На те работы, которые мы сделали вместе, у нас совместное авторское право. Деньги от продажи таких фотографий мы делим пополам, по-честному. Я знаю, что он меня не обманет, и я его не подведу. Так мы обоюдно работаем. Сейчас стали больше фото просить для оформления офисов или каких-то путеводителей. В этом плане у нас все хорошо.

Мне нравится снимать на дрон. Во-первых, ты фотографируешь с точки, с которой не можешь увидеть Киев своими глазами. Во-вторых, такие фото я делю на две категории. Первая – это панорамные снимки. Киев, который все узнают. Но у этого жанра есть свой минус – он не нравится иностранцам.

А вторая категория – это геометрия, которую мы ищем в разных местах, постройках или мостах. Сверху они выглядят абсолютно иначе. И мы очень любим искать эти геометрические рисунки или линии. Фотографии получаются очень необычными. Подобный жанр пользуется популярностью среди иностранцев. Такие работы и покупаются чаще, чем панорамы.

Об открытках

Пару лет назад я стал печатать открытки. И мне очень понравилась идея, которую я увидел в Вене. Там они продают фотографии конкретного района. И я подумал, что у нас в Киеве все стараются снимать что-нибудь монументальное, например, Киево-Печерскую лавру, Андреевский спуск или Майдан Незалежности. Но почему мы обходим стороной Оболонь или Подол?

И я решил напечатать несколько серий открыток, среди которых подборка фотографий Оболони, Подола, киевских рассветов и черно-белые снимки, а перед Новым годом мы с Владом сделали набор открыток с дрона. Магазины, которые с нами сотрудничают, говорят, что на это есть спрос. Наши открытки выгодно отличаются от того продукта, что у них продается. Мы ставим достаточно демократичные цены. Но у меня задача не заработать на этом. Отбил печать и слава Богу. Мне нравится создавать локальный продукт.

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