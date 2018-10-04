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Осень в Полтаве: в сети появились яркие фото

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В сети появились красочные фото осенней Полтавы. Горожане делятся снимками в социальных сетях.

Фото разместили в Instagram в сообществе "insta.poltava".

Осень в Полтаве: в сети появились яркие фото
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Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились яркие и живые фото осени в Луцке – областном центре Волыни.

Место
УкраинаПолтава
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чорний Жупан
чорний Жупан
Полтава оккупирована укронацистами ((
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