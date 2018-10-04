Осень в Полтаве: в сети появились яркие фото

В сети появились красочные фото осенней Полтавы. Горожане делятся снимками в социальных сетях.
Фото разместили в Instagram в сообществе "insta.poltava".
Залишимо спогади про теплу осінь🍂🍁 . Нагадуємо Вам друзі, відмічайте нас на фото та ставте наш хештег #instapoltava ,щоб ми знайшли ваші витвори мистецтва якнайшвидше💞 . За фото дякуємо: @johanna_kennex . . #poltava #осінь #полтава #ріднемісто #моємісто #містополтава #золотистаосінь
Як справи, друзі? #instapoltava . . . . #poltavainstagram #poltava_city #poltavagram #Poltava #poltava24 #poltavafoto #полтава #полтавафото #полтаваграм #полтавасити #полтавасейчас #полтавановости #полтаваинста
Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились яркие и живые фото осени в Луцке – областном центре Волыни.