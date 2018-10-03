И на Троещину, и на Виноградарь: в 80-х в Киеве планировали масштабное строительство метро

В 1980-х годах прошлого века в Киеве планировали построить и запустить 5 линий метрополитена до начала 2000-х годов.

Схему соответствующего проекта перспективного строительства обнародовала киевлянка Наталья Сычева в сообществе "Типичная Соломенка" в социальной сети Facebook.

"Схема планируемого строительства метрополитена 1980-х годов, которая должна была начать функционировать до 2000-х. И в нашем районе - тоже", - подписана фотография.

В частности, планировалось строительство ветки, соединившей бы массив Жуляны с Троещиной, а также отдельную ветку на Левом берегу Киева вдоль Днепра. Также метро планировали провести на Виноградарь, где его до сих пор нет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, КП "Киевский метрополитен" со среды, 3 октября, открыло продажу сувениров. Всего в продаже будет пять видов товаров.