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И на Троещину, и на Виноградарь: в 80-х в Киеве планировали масштабное строительство метро

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В 1980-х годах прошлого века в Киеве планировали построить и запустить 5 линий метрополитена до начала 2000-х годов.

Схему соответствующего проекта перспективного строительства обнародовала киевлянка Наталья Сычева в сообществе "Типичная Соломенка" в социальной сети Facebook.

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"Схема планируемого строительства метрополитена 1980-х годов, которая должна была начать функционировать до 2000-х. И в нашем районе - тоже", - подписана фотография.

В частности, планировалось строительство ветки, соединившей бы массив Жуляны с Троещиной, а также отдельную ветку на Левом берегу Киева вдоль Днепра. Также метро планировали провести на Виноградарь, где его до сих пор нет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, КП "Киевский метрополитен" со среды, 3 октября, открыло продажу сувениров. Всего в продаже будет пять видов товаров.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
Объекты
метроКиевский метрополитен
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Белый господин
Белый господин
А что, бандеровцы метро не хотят строить?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вот же проклятый СССР, метро хотел строить)))))
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