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Палитра осени: впечатляющие фото ''золотого'' Луцка

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В сети появились яркие и живые фото осени в Луцке – областном центре Волыни.

Каждый день золотой поры другой. Еще вчера зеленая трава подчеркивала пожелтелый лист на деревьях, а сегодня и она стала тускнеть. Темные преддождевые облака и суровые туманы, а также последние теплые солнечные лучи попали в объективы пользователей Instagram и покорили сердца любителей осени.

OBOZREVATEL предлагает вам насладиться видом центральных улиц города, лавочкой "Влюбленных фонарей", замком Любарта и железнодорожным вокзалом в осенних цветах и их оттенках.

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Место
УкраинаЛуцк
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