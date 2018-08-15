"Неадекватность": предупреждения для водителей в Виннице удивили украинцев

В Виннице начали необычным способом предупреждать водителей о том, что перед пешеходным переходом необходимо притормозить.

Возле "зебры" установили манекен, который похож на шагающего ребенка. Фото разместила на своей странице в Facebook украинка Ольга Чаривныця.

"В Виннице поставили таких манекенов. Очень классно, водитель сразу на переходе реагирует и тормозит. Надо во всех городах такое сделать", - подписала фото девушка.

Мнения пользователей сети о таком нововведении на дорогах разделились.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на одном из пляжей в Запорожье люди "на горячем" поймали вора и устроили ему самосуд. Когда пьяный злоумышленник пытался убежать с добычей, его поймали и начали избивать.