Устроили самосуд, а потом подрались: видео расправы над вором в Запорожье

На одном из пляжей в Запорожье люди "на горячем" поймали вора и устроили ему самосуд. Когда пьяный злоумышленник пытался убежать с добычей, его поймали и начали избивать.

Грабителю наносили удары руками и ногами. Многие отдыхающие пытались остановить разъяренных людей, которые в итоге передрались между собой, пишет gazeta.zp.ua.

На видео видно, как вору наносят удары ногами. При этом, когда мужчину, который избивал преступника, попытались остановить, он затеял драку с другими отдыхающими.

Осторожно! На видео звучит нецензурная лексика.

Напомним, как ранее писал CityOboz, в Запорожье на журналистов, которые вели антикоррупционное расследование, напали сотрудники Запорожского областного медицинского центра сердечно-сосудистых заболеваний.