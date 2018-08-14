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Устроили самосуд, а потом подрались: видео расправы над вором в Запорожье

29.1тЧитать новость на украинском

На одном из пляжей в Запорожье люди "на горячем" поймали вора и устроили ему самосуд. Когда пьяный злоумышленник пытался убежать с добычей, его поймали и начали избивать.

Грабителю наносили удары руками и ногами. Многие отдыхающие пытались остановить разъяренных людей, которые в итоге передрались между собой, пишет gazeta.zp.ua.

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На видео видно, как вору наносят удары ногами. При этом, когда мужчину, который избивал преступника, попытались остановить, он затеял драку с другими отдыхающими.

Осторожно! На видео звучит нецензурная лексика.

Напомним, как ранее писал CityOboz, в Запорожье на журналистов, которые вели антикоррупционное расследование, напали сотрудники Запорожского областного медицинского центра сердечно-сосудистых заболеваний.

Тема
Zaporizhzhia.City
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Хутор, помойка, пьянь, воровство - угадай место без навигатора с трёх раз.
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