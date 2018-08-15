"Неадекватність": попередження для водіїв у Вінниці здивували українців

У Вінниці почали незвичайним способом попереджати водіїв про те, що перед пішохідним переходом необхідно пригальмувати.

Біля "зебри" встановили манекен, який схожий на крокуючу дитину. Фото розмістила на своїй сторінці в Facebook українка Ольга Чарівниця.

"У Вінниці поставили таких манекенів. Дуже класно, водій відразу на переході реагує і гальмує. Треба в усіх містах таке зробити", - підписала фото дівчина.

Однак думки користувачів мережі про таке нововведення на дорогах розділилися.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на одному з пляжів в Запоріжжі люди "на гарячому" спіймали злодія і влаштували йому самосуд. Коли п'яний зловмисник намагався втекти з видобутком, його зловили і почали бити.