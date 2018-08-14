Маковея 2018: как гадать на будущее в Медовый Спас

14 августа на Медовый Спас принято освящать естественные и рукотворные источники воды, чтобы отогнать от них злых духов. По древней традиции нуждающихся угощают медом и маком, а также молятся о защите.

На Маковея стоит обратиться к Высшим силам с вопросами, которые касаются отношений с окружающими, но не стоит гадать на любовь. OBOZREVATEL рассказывает о заговорах и гаданиях на Медовый Спас.

Для гадания на Медовый Спас понадобятся три сорта меда: гречишный, липовый и цветочный. Необходимо попросить близких начинить им хлеб, а затем попробовать его.

Если вы угадали где какой мед, значит в жизни вашей царит гармония и спокойствие. Если угадали только два сорта, то будьте немного осторожнее, если только один - присмотритесь к своему окружению, подумайте насколько честны и искренни люди, которые вас окружают.

Если не угадали ни одного сорта - не переживайте, так как вы находитесь под надежной защитой ангела-хранителя.

Заговор против ссоры

Добавьте в чай ложку меда и скажите: "Мед, смягчи ты пыл разгневавшегося, усмири его и убери все обиды".

Заговор на счастье

В полдень в Медовый Спас нужно взять березовую кору в левую руку, а правой обмазать ее тремя видами меда. Потом приложить кору ко лбу и читать заговор привлечения счастья: "Во мне - и счастье, и радость и благо. От меня – худо, горе и скверна. Как весьма сладки три медка - и пчелиный, и цветочный, и липовый. Так пусть же и моя жизнь будет наполнена всеми этими тремя радостями".

После этих слов умойтесь родниковой водой и вымойте в ней березовую кору, которая отныне станет вашим талисманом счастья.

Заговор на детей

Женщине, которая хочет иметь детей, на Медовый Спас нужно умыться колодезной водой. А умываясь, приговаривать: "Вспомни, Спас, про всех про нас, пошли кому радость, кому достаток, а мне — дитя. Да будет так! Аминь!"

Напомним, ранее OBOZREVATEL подготовил рецепты блюд, которые можно приготовить на Медовый Спас.