Що не можна їсти в Успенський піст: календар харчування на кожен день

Успенський піст - найкоротший з багатоденних постів в православній традиції. Він починається 14 серпня і закінчується 27 серпня. Його можна назвати "найсмачнішим", оскільки останній місяць літа багатий на різні ласощі.
Заборонено їсти м'ясо і будь-які продукти тваринного походження. У понеділок, середу і п'ятницю монастирський устав передбачає сироїдіння. Їжа повинна бути сирою, а чай і інші гарячі напої слід замінити соками і водою. По вівторках і четвергах можна їсти каші, але без олії. У вихідні - рослинне масло допускається. OBOZREVATEL розповідає, як правильно харчуватися в піст.
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Харчування по днях в Успенський піст:
14 серпня, вівторок
Гаряча їжа без олії: супи, каші, запечені або приготовані на пару страви.
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15 серпня, середа
Сироїдіння: всі продукти харчування повинні бути сирими.
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16 серпня, четвер
Гаряча їжа без олії.
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17 серпня, п`ятниця
Сироїдіння.
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18 серпня, субота
Гаряча їжа з маслом. Можна випити трохи вина.
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19 серпня, неділя, свято Преображення Господнього
У цей день можна їсти гарячу їжу, морепродукти і випити трохи вина.
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20 серпня, понеділок
Сироїдіння.
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21 серпня, вівторок
Гаряча їжа без олії.
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22 серпня, середа
Сироїдіння.
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23 серпня, четвер
Гаряча їжа без олії.
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24 серпня, п`ятниця
Сироїдіння.
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25 серпня, субота
Гаряча їжа з маслом і трохи вина.
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26 серпня, неділя
Гаряча їжа з маслом.
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27 серпня, понеділок
Сироїдіння.
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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL підготував рецепти страв, які можна приготувати на Медовий Спас.