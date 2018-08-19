20 августа 2018: какой сегодня праздник

20 августа отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Именины Александра, Михаила, Петра, опубликована эпическая поэма Джона Мильтона "Потерянный рай", гора Тараса Шевченко в Каневе провозглашена государственным заповедником, - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

Именины 20 августа

Александр, Михаил, Петр.

Также 20 августа

1667 — опубликована эпическая поэма Джона Мильтона "Потерянный рай".

1896 — запатентован телефон с наборным диском.

1925 — гора Тараса Шевченко в Каневе провозглашена государственным заповедником.

1980 — итальянский альпинист Райнхольд Месснер впервые покорил Эверест в одиночку без использования дыхательной кислородной маски.

Родились 20 августа

1827 — Йозеф Штраус, австрийский композитор и дирижер.

1948 — Роберт Плант, английский рок-музыкант, вокалист "Led Zeppelin".

1948 — Джон Ноубл, австралийский актер.

1974 — Миша Коллинз, американский актер и продюсер.

1981 — Бен Барнс, британский актер и певец.

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