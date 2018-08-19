20 серпня 2018: яке сьогодні свято

20 серпня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій. У добірці - найцікавіші з них.
Іменини Олександра, Михайла, Петра, опублікована епічна поема Джона Мільтона "Втрачений рай", гора Тараса Шевченка в Каневі проголошена державним заповідником, - OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.
Іменини 20 серпня
Олександр, Михайло, Петр.
Також 20 серпня
1667 - опублікована епічна поема Джона Мільтона "Втрачений рай".
1896 - запатентований телефон з набірним диском.
1925 - гора Тараса Шевченка в Каневі проголошена державним заповідником.
1980 - італійський альпініст Райнхольд Месснер уперше підкорив Еверест самотужки без використання дихальної кисневої маски.
Народилися 20 серпня
1827 - Йозеф Штраус, австрійський композитор і диригент.
1948 - Роберт Плант, англійський рок-музикант, вокаліст "Led Zeppelin".
1948 - Джон Ноубл, австралійський актор.
1974 - Міша Коллінз, американський актор і продюсер.
1981 - Бен Барнс, британський актор і співак.
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