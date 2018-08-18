Провести отпуск в Киеве: где можно круто отдохнуть

Мы предвкушаем лето, чтобы уехать в отпуск. Соцсети наполняются фотографиями путешествий и загородных поездок друзей. Но темпы жизни в столице всё растут и всё сложнее становится поставить жизнь на паузу и рвануть на юга. Если у вас именно такая ситуация, мы поможем не упасть в грязь лицом и тоже провести яркий, а главное фотогеничный мини-отпуск в городе. Держите путеводитель по масштабному сезонному проекту "Лето на ВДНГ" – по 268 гектарам парковой зоны с рекордным для Киева количеством летних развлечений.

Жители Киева знают ВДНГ как место проведения крупных международных и национальных фестивалей. Например, Atlas Weekend, Bad Mama Fest, Old Car Land, Kyiv Wine & Food Festival, Prostoneba – и много других ивентов. Но не все киевляне знают, как много активностей есть на территории ВДНГ не только во время мероприятий, но и в обычные дни. Они-то и помогут сделать наши летние дни насыщенней.

Для отдыха с друзьями

Пикник

Вход на территорию ВДНГ свободный, а значит здесь всегда можно устроить пикник или вечеринку на свежем воздухе. Соберите друзей и знакомых, которые не уехали из города, и сделайте миллион живописных фото. Среди нескольких гектаров леса и садов вы легко найдете подходящую поляну. Вкусности для пикника можно либо принести с собой, либо купить на разнообразном фуд-корте, либо приготовить в специальных BBQ-зонах.

Басейн

Еще больше лайков соберут фото из лазурного бассейна. На территории ВДНГ есть городской пляж "Пирс 39" с бассейнами под открытым небом. Кстати, лежаки и волейбольная площадка входят в стоимость билета, дополнительная плата возможна только за напитки и аренду полотенец.

Шопинг

Вы, наверное, видели модные луки в инстаграм с гео-меткой ВДНГ? Так вот сделаны они в шоуруме украинского бренда W8Less. Теперь в павильоне №6 ВДНГ наполнены женской и мужской одеждой и аксессуарами. Если успеть словить сезонные скидки, то дизайнерские вещи отличного качества можно купить по максимально демократичным ценам.

Для отдыха с семьей

Качельный парк

Чтобы семья ощутила всю прелесть летнего отдыха, советуем включить в ваш маршрут пространство семейного отдыха Kacheli. Здесь собрано более 40 видов уникальных качелей всевозможных форм и размеров, конструкций для прыжков со страховкой и прочие источники адреналина. Здесь надолго могут зависнуть и дети, и взрослые. Особенно если пытаться словить удачный кадр.

Smart-площадка

Если дети у вас маленькие, а их интеллектуальное и физическое развитие вы не готовы останавливать даже во время каникул, стоит заглянуть на smart-площадку "Лемурашник". Здесь есть и сеть соединенных между собой домиков на деревьях, огражденных страховочной сеткой, и специальная защищенная от солнца и дождя smart-зона с конструкторами и мастер-классами.

Театр марионеток

Сюда стоит заглянуть как минимум потому, что это единственный в Украине профильный театр марионеток. Или оставить детей на представление и отдохнуть. Помимо просмотра спектаклей, малыши могут тут научиться управлять куклами на сцене театра на специальных мастер-классах.

Сферический кинотеатр

Открыть детям и подросткам мир космоса и пробудить у них интерес к науке и образованию проще всего в кинотеатре Teleport360. В этом им помогут познавательные фильмы и мультфильмы, научные квест-миссии и интеллектуальные баттлы.

Для активного отдыха

Покатушки

Куда же без традиционных летних фото на велосипедах и гироскутерах? На центральном входе ВДНГ ежедневно работает несколько велопрокатов и большой прокат разнообразного электротранспорта. Не забудьте взять документ, чтобы оставить в залог за транспорт.

Веревочный парк

Если вы считаете, что вы в отличной физической форме, проверьте это на маршрутах различной сложности в Sky Park. Вы ничем не рискуете: в стоимость билета входят системы страховки, сопровождение и консультация инструктора.

Пейнтбол и лазертаг

Пейнтбол – это не только крутая кардио-тренировка, но и наполненный адреналином и эндорфинами выходной. Лазертаг или лазерные бои – это реализованная в реальности ваша любовь к компьютерным играм. На ВДНГ пейнтбол и лазертаг реализовал клуб GANZ. Его специалисты разработали шесть вариантов игрового сценария на выбор, в зависимости от опыта и возраста команд. Взрослые и дети смогут здесь не только развлечься, но и прокачать навыки командной работы. Для этого не нужно иметь с собой никаких гаджетов: на месте игрокам выдают все необходимое снаряжение.

Для любителей животных

Контактный зоопарк

Animal Park дарит детям и взрослым уникальный опыт общения с более чем 30 видами животных и птиц. Здесь можно их кормить, гладить, обнимать и конечно фотографировать! Не только ж котикам собирать лайки в соц сетях.

Тропические бабочки

"Планета бабочек" – единственная в Украине выставка-ферма живых бабочек, которая позволит познакомиться с этими удивительными созданиями ближе: подержать их в руках, сфотографироваться вместе с ними, понаблюдать полный цикл развития: яйцо-гусеница-куколка-бабочка, приобрести живых бабочек и куколок или сувенир – бабочек в красивой рамке из натурального дерева. Это настоящее тропическое лето посреди мегаполиса!

Верховая еда

Покататься на лошадях – тоже чудесно занятие для релакса. Реализовать его легко в конном клубе "Герцог", в павильоне №14 ВДНГ. Здесь есть конюшня и несколько площадок, где можно покататься с инструктором.

Чтобы восстановить силы и подкрепиться тоже никуда не нужно ехать. На территории ВДНГ есть ресторан "Прага" с максимально разнообразным мясным меню и неотразимым видом на озеро, ресторан HayLoft Ukrainian BBQ с летними салатами, кафе "Точка ВДНГ" с питательными завтраками и первыми блюдами, кафе "Кафана" с вкусной пиццей и большой центральный фуд-корт с самыми популярными форматами стрит-фуда.

Уверены, мы вас практически убедили, что провести лето в городе – не повод для печали, а скорее наоборот: отсутствие каких-либо хлопот.