"Ват*ая дрянь!" Всплыли подробности о "русском", который избил в Кривом Роге журналистов

Заместителя начальника охраны депо в Кривом Роге, на территории которого отравили собак, зовут Юрий Островский. Он накануне ударил журналиста за то, что тот попросил показать документы, представившись "русским".

Информацию о мужчине раздобыл журналист Андрей Дзиндзя. "Ну и подробнее о русском герое, который напал на журналиста! Островский Юрий Юрьевич 16.06.1974 года, проживает в г. Кривой Рог, ул. Гутовского, 55, кв.39", - проинформировал он в Facebook.

"Местный помет ОПГ ЗУБР, имеет автомобиль ВАЗ2109 номерной знак АЕ3565ИС. Откровенная ваттная пророссийская дрянь! Может быть причастен к избиению патриотов на параде 9 мая 2017 в Днепропетровске", - добавил Дзиндзя, опубликовав снимки Островского из соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве массово убили собак.