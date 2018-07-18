"А я русский!" Убийцы собак избили журналистов в Кривом Роге

В Кривом Роге заместитель начальника охраны депо, на территории которого отравили собак, ударил журналиста.

На видео, которое опубликовала активистка Ярослава Кривенко в Facebook, видно, как представитель СМИ обращается к мужчине с просьбой показать документы. На что тот отвечает "Ну вы, хохлы, ох*ели! А я русский!" и бьет его по лицу.

Ярослава уточнила, что отравили стерилизованных животных, которые взяли яд с рук у людей. "А люди смотрели на то, как собаки бьются в конвульсиях и задыхаются", - написала она.

В подтверждение этому активистка выложила еще ряд роликов, на которых собаки лежат на земле в предсмертных конвульсиях, а другие - кучей уже мертвые в яме.

Замначальника подтвердил отравление, но на уточняющие вопросы отказался отвечать. "Я не на допросе", - заявил он, добавив, что на место ЧП вызвали полицейских.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве массово убили собак.