Куда пойти в Киеве: афиша выходных 23-25 марта

Фестиваль-барахолка в китайском стиле, кино о правах человека, дни португальской культуры, бесплатные экскурсии по Киеву, выставка кимоно, встреча англоязычного литературного клуба, пушистые котики и еще много интересного — мы собрали для вас лучшие варианты, чем заняться в Киеве на выходных.

Кураж Базар China Start

24-25 марта, начало в 11:00, Арт-завод "Платформа", ул. Беломорская, 1А

Вход 80 гривен, для именинников, беременных, детей до 12 лет, пенсионеров, людей с инвалидностью, участников АТО и людей в костюме панды — бесплатно

Кураж Базар открывает сезон! Китайский старт — это 400 продавцов старья и новья, китайского и не очень, сумасшедшие инстаплейсы, абсолютно новый фуд-корт, диджей-плейс с пятью музыкантами ежедневно, приставки с Mortal Combat и танцевальные автоматы, инклюзивная детская зона "Диснейленд" с лабиринтом, бэби-баром, мастер-классами, нянями и активностями для всех, конкурсы, которые начнутся еще в очереди за билетами, и, конечно же, дракон.

Подробнее о том, что делать, читайте в нашем материале Чем заняться на Кураж Базар China Start.

Фестиваль о правах человека Docudays UA

23-3- марта, разные локации в Киеве

Фестивальный абонемент на все дни — 800 грн

С 23 по 30 марта пройдет XV Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. В этом году он откроется фильмом "Женщина в плену" режиссера Бернадетт Тузы-Риттер, которая лично представит кинокартину. Всего зрители увидят 62 фильма из 36 стран мира, из них 11 - украинских.

Больше читайте в нашем материале Docudays UA: в Киеве пройдет кинофестиваль о правах человека.

Дни португальской культуры

23 марта, начало в 18:30, Национальный музей искусств им. Богдана и Варвары Ханенков, ул. Терещенковская, 15/17

Вход свободный

В программе мероприятия: горизонты сотрудничества, традиции и современность, особенности португальской культуры, история традиционной итальянской глиняной плитки, интерактив по знакомству истории и культуры Португалии, традиционная португальская музыка fado.

День открытых дверей в центре адопции котиков

24 марта, начало в 12:00, Центр адопции котиков, ул. Дмитриевская, 39

Каждую субботу у котиков день открытых дверей. Вы сможете выбрать себе самого лучшего пушистого друга. Все котики спасены с улицы, вакцинированы, стерилизованы, имеют ветеринарный паспорт и микрочип. Прошли полное медицинское обследование. Отдаются в новые семьи бесплатно, но только после прохождения собеседования и подписания договора о бережном отношении.

Спектакль “Amy Winehouse. Body and Soul”

23 марта, начало в 20:00, Музыкальное пространство МК, ул. Богдана Хмельницкого, 57Б

Вход 200 грн

Театрально-музыкальное представление "Тело и душа" рассказывает о знакомстве журналиста с британской певицей Эми Уайнхаус в сложное время ее жизни. Это своего рода исповедь - интимная и отчаянная попытка раскрыть жизнь талантливой, влюбленной женщины, которая столкнулась со многими проблемами в жизни и не смогла их преодолеть.

American Lit Club: J.D. Salinger

24 марта, начало в 12:00, America House Kyiv, ул. Н.Пимоненко, 6

Вход свободный

В эти выходные на англоязычном литклубе будут обсуждать "Хорошо ловится рыбка-бананка" Дж. Д. Сэлинджера. История написана, когда писателю было всего двадцать восемь лет, но произведение открыло двери в верхний эшелон литературного Нью-Йорка.

Чтобы попасть внутрь, нужен паспорт или водительские права.

Экскурсии по Киеву

24-25 марта, начало и место сбора в зависимости от экскурсии

Бесплатно

Если вы хотите по-новому открыть для себя Киев, посетите одну из экскурсий. В эти выходные будут рассказывать об аристократичных Липках, семи именах улицы Гончара, Лукьяновке, которая быстро исчезает, духовности в Зверинецких пещерах и Ионинском монастыре и загадочной Рейтарской. Подробности ищите на странице мероприятия.

Установка домиков для птиц

24 марта, начало в 11:00, сбор на Андреевском спуске возле ступенек на Замковую гору

Весной важнейшей миссией для пернатых является продолжение рода. Важно, чтобы у птиц было уютное место для новых гнездышек. На Замковой горе обитает около 30 видов птиц: совы серые и ушастые, сирийские дятлы, скворцы, соловьи, синицы… Активисты приглашают установить для них домики. А вечером посетителям расскажут о жизни птиц в урбанизированной среде.

Вы можете поддержать инициативу, перечислив средства на карту или присоединившись в качестве волонтера.

Выставка кимоно

23-24 марта, начало в 11:00, Выставочный зал Украинско-японского центра КПИ им. Игоря Сикорского, пр. Победы, 37

Если вас всегда очаровывала Япония, то без сомнений стоит познакомиться поближе с японской одеждой. Узоры, нанесенные на ткань с помощью различных техник, наполнены глубоким символизмом, а каждая деталь вроде длины рукава или подола, цвета или вариации завязывания пояса имеют важное значение.

На выставке представлены не только кимоно различных видов, но и аксессуары к ним.

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