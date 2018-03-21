Лес у дома: лучшие парки и скверы городов Украины

Ежегодно 21 марта отмечается Международный день лесов. И хоть мы живем среди каменных джунглей и в эпоху повальной технологизации, наш собственный лес — он всегда рядом. Большой или маленький, с асфальтированными дорожками или поросшими травой тропинками, с чистыми или не очень озерами и старыми или молодыми деревьями.

В этот день мы решили узнать, много ли парков и скверов в крупнейших городах Украины и что интересного можно о них рассказать.

Nick Savchenko (Flickr.com)

Киев

В Киеве около 130 парков и 500 скверов самых разных размеров и инфраструктуры — от больших парков, которые разве что на велосипеде объедешь, до совсем маленьких скверов, где три лавочки кажутся уже перебором. Общая площадь зеленых зон в столице — около 5 тысяч гектаров.

Парки-рекордсмены по площади — Днепровский на Трухановом острове (476,9 гектаров), Национальный комплекс “Экспоцентр Украины” (285 гектаров) и бывший парк “Дружбы Народов”, переименованный в “Муромец” (после включения в состав одноименного острова — 780 гектаров). Последний понравится любителям активного отдыха — здесь можно покататься на велосипеде, вейкборде и байдарках, попрыгать на батуте, покупаться в чанах и поучаствовать в авторалли.

X-Park Facebook.com

X-Park Facebook.com

Одесса

По данным Генерального плана Одессы, суммарная площадь городских парков и скверов составляет около 750 га. Самый большой и, пожалуй, самый известный парк в Одессе — Центральный парк культуры и отдыха имени Т. Г. Шевченко. Он растянулся вдоль береговой линии на почти километр, а в сторону города – на 700м. Многочисленные дорожки ведут к морю, на знаменитый пляж "Ланжерон". Здесь же начинается Трасса здоровья.

Посмотреть на разноцветные фонтаны можно вечером в Городском саду, а днем можно погулять в Одесском ботаническом саду. Говорят, последний стал родоначальником парков степной части Украины. Сам ботсад небольшой, но с амбициозными планами на будущее, так что помочь ему в этом деле, купив билет — хорошая идея.

Одесский ботанический сад niceplaces.trufanov.com

Одесский ботанический сад niceplaces.trufanov.com

Днепр

В Днепре насчитывается около 20 различных парков и скверов площадью свыше 13 тысяч гектаров. Старейший парк города — парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Он делится на береговую и островную части. К Монастырскому острову можно добраться по пешеходному мосту. На нем расположен аквариум пресноводных рыб, множество аттракционов, прокат лодок и даже небольшой 17-метровый искусственный водопад.

Монастырский остров ostrov-dp.org

Львов

Во Львове находится более 20 парков и зеленых зон, два ботанических сада и 16 памятников природы. Общая площадь зеленых насаждений города — 4419 гектаров (почти 26 % площади Львова). На одного жителя приходится около 54 квадратных метров.

Самый большой — региональный ландшафтный парк "Вознесение" площадью более 300 га (вместе с охранной зоной — почти 786 га), а самый старый — парк имени Ивана Франко. Последний и вовсе считается самым старым городским парком в стране (его история начинается еще в ХVI веке). В беседке-ротонде в центре парка 50 лет назад играли духовые оркестры, а сейчас часто выступают уличные музыканты, собирая вокруг себя разновозрастную толпу.

Парк "Вознесение" commons.wikimedia.org

Харьков

В Харькове около 30 парков и 150 бульваров и скверов. Общая площадь зеленых насаждений города — свыше 15 тысяч гектаров. Самый известный — Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького. Именно здесь находится самое высокое обзорное колесо в Украине диаметром 55 метров. После реконструкции парк даже получил престижную международную премию Golden Pony Awards за современную концепцию и тематическое оформление.

Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького dozor.kharkov.ua

Гуляйте почаще на свежем воздухе и берегите маленькие зеленые островки посреди каменных джунглей!

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