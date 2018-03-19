Чем заняться на Кураж Базар China Start

Новый сезон Кураж Базара стартует уже 24-25 марта, и первое мероприятие будет посвящено Китайскому Новому году. Разбираемся, что делать на празднике, если ты пришел туда в одиночку, с друзьями или с семьей.

Если пришел один

Искренне завидуем тебе, друг! Почему? Во-первых, можно неспешно обойти всю барахолку, рассматривая и примеряя товары так долго, как тебе хочется, и без угрызений совести за то, что близкие рядом скучают. Например, в центре павильона будут продаваться старые книги о Китае, тибетский чай, китайская косметика, сувениры и прочие интересные штучки, возле которых можно зависнуть на час.

Обойдя барахолку, отправляйся в Secret China Room – там можно будет послушать лекцию о Поднебесной от "Я люблю Азию", посетить настоящую чайную церемонию или пройти мастер-класс по каллиграфии. Затем советуем обязательно заглянуть на обновленный фуд-корт Кураж Базара. В этом сезоне там можно попробовать не только еду от любимых точек стрит-фуда, но и популярные блюда столичных заведений. Например, за Фо Бо рекомендуем идти к Pho. Kiev, за хумусом – к Hum:Hum, за тако и бурито – к Dos Amigos.

После перекуса можно заглянуть в конец павильона – там будут делать благотворительные тату-иероглифы и рисунки хной. А затем советуем посетить ретро-зону с приставками Sega и Dandy, где можно будет поиграть в Супер-Марио, Танки и другие популярные игры 90-х.

Если пришел с друзьями

Когда идешь на Кураж Базар с веселой компанией, сам бог велел наделать кучу смешных фото в фирменных инстаплейсах. Пока не будем приоткрывать занавес над тайной, но советуем уже протирать камеры своих смартфонов.

На барахолке девушки найдут для себя китайскую косметику, украшения из натуральных трав и цветов в японском стиле, брендовые вещи от таких стильных киевлянок как Лера Бородина, Полина Неня, Юлия Пелипас, Настя Иваничева и многих других. А ребят на 31 месте будет ждать винтажная классическая и smart casual одежда, а чуть поодаль – китайские и японские комиксы, картриджи, приставки и фигурки популярных героев игр.

После фотосессии, шопинга и перекуса отправляйтесь на бар Hangover – после 20:00 здесь будет ставить танцевальные треки DJ Dblt (Тимур Трушковский).

Если пришел с семьей

Рекомендуем парам начать с того, что еще раз повторить свои клятвы. Слева от диджей-плейса всем желающим Event Café быстренько проведет свадьбу по китайским традициям. После этого можно вместе отправиться на аматорский турнир по игре в Mortal Kombat, Injustice, Tekken и Gran Turismo на приставках Xbox и PlayStation со шлемами виртуальной реальности.

Если придете с малышами, обязательно посетите инклюзивную детскую площадку в отапливаемом Лофте. Там будут проходить мастер-классы по вырезанию китайских фонариков, изготовления мыла в виде панды, китайских кукол, масок и огнедышащих драконов. Экспериментаниум будет показывать химические шоу, а Valtec построит для детей огромный лабиринт. Еще в детской зоне будет работать Baby Bar с полезной едой для малышей.

После этого можно всем вместе отправиться в Bakehouse от Good Wіne и попробовать фирменные плюшки с какао. А затем загляните в Secret China Room, где Китайский культурный центр устроит танцевальное шоу со львами.

Режим работы Кураж Базара: 24-25 марта, с 11:00 до 23:00

Вход: 80 грн (30 из них пойдут на благотворительность). Для именинников, беременных, детей до 12 лет, пенсионеров и людей с инвалидностью, участников АТО, гостей в костюме панды вход бесплатный.

Как писал CityOboz, Кураж Базар предупредил о мошенниках.