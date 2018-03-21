Docudays UA: в Киеве пройдет кинофестиваль о правах человека

В Киеве с 23 по 30 марта пройдет XV Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA.

В этом году он откроется фильмом "Женщина в плену" режиссера Бернадетт Тузы-Риттер, которая лично представит кинокартину.

Тема нынешнего Docudays UA "Равные равенства" - об общественных вызовах, связанных с понятием равенства. Это предложение подискутировать о распространенных стереотипах и определить, как исповедовать практику равенства в повседневной жизни.

Всего зрители увидят 62 фильма из 36 стран мира, из них 11 - украинских. Всего на фестиваль приедет более 80 участников.

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Шесть кинопрограмм посвящены группам людей, которые чаще всего сталкиваются с неравенством, подвергаются дискриминации в обществе, недостаточно представлены в медиа.

Каждую конкурсную программу будет оценивать отдельный состав жюри, в который будут входить зарубежные и украинские эксперты и документалисты. Победителя традиционно выберет студенческое жюри и зрители.

В программу Docu/Хиты вошли ожидаемые документальные премьеры, фильмы-победители мировых кинофестивалей, среди которых номинант на премию "Оскар" - "Последние люди в Алеппо" (режиссер Ферас Файяд).

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал CityOboz, в Киеве пройдет фестиваль "Французская весна в Украине".