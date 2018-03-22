Куди піти в Києві: афіша вихідних 23-25 березня

Фестиваль-барахолка в китайському стилі, кіно про права людини, дні португальської культури, безкоштовні екскурсії по Києву, виставка кімоно, зустріч англомовного літературного клубу, пухнасті котики і ще багато цікавого - ми зібрали для вас найкращі варіанти, чим зайнятися в Києві на вихідних.

Кураж Базар China Start

24-25 березня, початок о 11:00, Арт-завод "Платформа", вул. Біломорська, 1А

Вхід 80 гривень, для іменинників, вагітних, дітей до 12 років, пенсіонерів, людей з інвалідністю, учасників АТО і людей в костюмі панди - безкоштовно

Кураж Базар відкриває сезон! Китайський старт - це 400 продавців, божевільні інстаплейси, абсолютно новий фуд-корт, діджей-плейс з п'ятьма музикантами щодня, приставки з Mortal Combat і танцювальні автомати, інклюзивна дитяча зона "Діснейленд" з лабіринтом, бебі-баром, майстер-класами, нянями і активностями для всіх, а також конкурси, які почнуться ще в черзі за квитками, і, звичайно ж, дракон.

Детальніше про те, що робити, читайте в нашому матеріалі Чим зайнятися на Кураж Базар China Start .

Фестиваль про права людини Docudays UA

23-3- березня, різні локації в Києві

Фестивальний абонемент на всі дні - 800 грн

З 23 по 30 березня пройде XV Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA. У цьому році він відкриється фільмом "Жінка в полоні" режисера Бернадетт Тузи-Ріттер, яка особисто представить кінокартину. Всього глядачі побачать 62 фільму з 36 країн світу, з них 11 - українських.

Більше читайте в нашому матеріалі Docudays UA: в Києві пройде кінофестиваль про права людини .

Дні португальської культури

23 березня, початок о 18:30, Національний музей мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків, вул. Терещенківська, 15/17

Вхід вільний

У програмі заходу: горизонти співпраці, традиції і сучасність, особливості португальської культури, історія традиційної італійської керамічної плитки, інтерактив по знайомству історії та культури Португалії, традиційна португальська музика fado.

День відкритих дверей в центрі адопціі котиків

24 березня, початок о 12:00, Центр адопціі котиків, вул. Дмитрівська, 39

Щосуботи у котиків день відкритих дверей. Ви зможете вибрати собі найкращого пухнастого друга. Все котики врятовані з вулиці, вакциновані, стерилізовані, мають ветеринарний паспорт і мікрочіп. Пройшли повне медичне обстеження. Віддаються в нові сім'ї безкоштовно, але тільки після проходження співбесіди та підписання договору про дбайливе ставлення.

Вистава "Amy Winehouse. Body and Soul "

23 березня, початок о 20:00, Музичний простір МК, вул. Богдана Хмельницького, 57Б

Вхід 200 грн

Театрально-музичне дійство "Тіло і душа" розповідає про знайомство журналіста з британською співачкою Емі Уайнхаус в складний час її життя. Це свого роду сповідь - інтимна і відчайдушна спроба розкрити життя талановитої, закоханої жінки, яка зіткнулася з багатьма проблемами в житті і не змогла їх подолати.

American Lit Club: JD Salinger

24 березня, початок о 12:00, America House Kyiv, вул. М.Пимоненка, 6

Вхід вільний

Цими вихідними на англомовному літклубі обговорюватимуть "Добре ловиться рибка-бананка" Дж. Д. Селінджера. Історія написана, коли письменнику було всього двадцять вісім років, але твір відкрило двері в верхній ешелон літературного Нью-Йорка.

Щоб потрапити всередину, потрібен паспорт або водійські права.

Екскурсії по Києву

24-25 березня, початок і місце збору в залежності від екскурсії

Безкоштовно

Якщо ви хочете по-новому відкрити для себе Київ, відвідайте одну з екскурсій. Цими вихідними будуть розповідати про аристократичні Липки, сім імен вулиці Гончара, Лук'янівку, яка швидко зникає, духовність в Звіринецьких печерах і Іонинському монастирі, загадкову Рейтарську. Подробиці шукайте на сторінці заходу.

Установка будиночків для птахів

24 березня, початок о 11:00, збір на Андріївському узвозі біля сходинок на Замкову гору

Навесні найважливішою місією для пернатих є продовження роду. Важливо, щоб у птахів було затишне місце для нових гнізд. На Замковій горі мешкає близько 30 видів птахів: сови сірі і вухаті, сирійські дятли, шпаки, солов'ї, синиці ... Активісти запрошують встановити для них будиночки. А ввечері відвідувачам розкажуть про життя птахів в урбанізованому середовищі.

Ви можете підтримати ініціативу, перерахувавши кошти на карту або приєднавшись в якості волонтера.

Виставка кімоно

23-24 березня, початок о 11:00, Виставковий зал Українсько-японського центру КПІ ім. Ігоря Сікорського, пр. Перемоги, 37

Якщо вас завжди зачаровувала Японія, то без сумнівів варто познайомитися ближче з японської одягом. Візерунки, нанесені на тканину за допомогою різних технік, наповнені глибоким символізмом, а кожна деталь накшталт довжини рукава, кольору або варіації зав'язування пояса мають важливе значення.

На виставці представлені не тільки кімоно різних видів, а й аксесуари до них.

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