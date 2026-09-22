Беларусь восстановила давно заброшенную железнодорожную ветку, ведущую к перекрытой границе с Литвой. Спутниковые снимки

Беларусь восстановила давно заброшенную железнодорожную ветку, заканчивающуюся вблизи литовской границы, и построила к ней дорогу. Речь идет об участке железной дороги недалеко от пограничного перехода Латежерис и стратегически важного Сувалкского коридора.

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Об этом стало известно из опубликованных в сети спутниковых снимков. На них обратил внимание OSINT-аккаунт Visioner, специализирующийся на конфликтах в Грузии, Украине, Черноморском регионе, на Ближнем Востоке и Южном Кавказе.

Первым соответствующую карту опубликовал аккаунт KLWNEWS. "Мне кажется интересным, что после всех этих лет, когда эта железнодорожная ветка на границе не эксплуатировалась, теперь Беларусь построила дорогу от нее до границы. Почему они это сделали?" – пишет автор поста.

Что известно об этом участке железной дороги

Железная дорога была построена в 1934 году и соединяется вблизи Поречья с исторической железнодорожной линией Варшава – Санкт-Петербург. Когда-то она продолжалась в Литву в направлении города Друскининкай, но литовский участок был закрыт в 2000 году.

Пути остались на беларуской стороне, но в основном вышли из эксплуатации. На данный момент Беларусь отремонтировала свой участок железной дороги и построила дорогу, ведущую от линии к литовской границе.

Расположенный неподалеку пограничный переход Латежерис остается закрытым со времени полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор он был укреплен Литвой в рамках проекта "Балтийская линия обороны", в частности с помощью противотанковых "зубов дракона" и других инженерных заграждений, предназначенных для ограничения движения военной техники.

"Рядом с восстановленной железной дорогой, судя по всему, также находится объект со старой инфраструктурой, которая, вероятно, относится к советскому периоду", – пишет Visioner.

Он отмечает, что восстановление железной дороги привлекает внимание из-за ее расположения вблизи Сувалкского коридора – узкой полосы, отделяющей Беларусь от Калининградской области РФ и соединяющей страны Балтии с остальными государствами-членами НАТО по суше. Хотя восстановление железной дороги само по себе не свидетельствует о военном назначении, обновленная транспортная инфраструктура, расположенная так близко к этой стратегически важной территории, вероятно, привлечет значительное внимание.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва располагает разведывательными данными о вероятности гибридных атак в Европе со стороны России. Речь идет, в частности, о возможной операции под чужим флагом, которую Москва может использовать для провокации и проверки готовности НАТО к коллективному ответу.

Мы также писали о том, что Литва разработала и утвердила план массовой эвакуации населения, который может понадобиться в случае военной агрессии.

Кроме того, в Вильнюсе хотят усилить защиту новой электрической подстанции "Гизай" вблизи Калининградской области России. В частности, планируется построить ограждение и бетонные конструкции, которые выдержали бы удары дронов.

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