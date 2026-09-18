Готовятся к нападению России? В Литве утвердили подробный план эвакуации населения в случае военной угрозы

Литва разработала и утвердила план массовой эвакуации населения, который может понадобиться в случае военной агрессии. В.и.о. министра внутренних дел Владислав Кондратович подписал соответствующий документ.

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В так называемом Детальном плане эвакуации населения государственного уровня подробно описан весь процесс: от принятия решения и оповещения населения до транспортировки, временного размещения и оказания первой помощи. Об этом пишет LRT.

Власти рассчитывают, что около 75% жителей смогут покинуть опасные районы собственными силами. Муниципалитеты организуют эвакуацию оставшихся 25% жителей. Речь идет о лицах, которые не смогут воспользоваться собственным транспортом или нуждаются в дополнительной помощи.

Приоритет будет отдаваться наиболее уязвимым группам: семьям с малолетними детьми, лицам с ограниченными возможностями, пожилым людям и другим.

"Эвакуация населения – одна из важнейших мер гражданской обороны, поэтому в случае опасности мы должны быть готовы действовать быстро, скоординированно и четко. Утвержденный план позволяет заранее согласовать действия государственных учреждений и муниципалитетов, предусмотреть необходимые ресурсы и гарантировать, что в случае кризиса жители получат всю необходимую информацию и помощь",– отметил в.и.о. главы МВД Литвы.

Также в документе определены основные принципы планирования маршрутов эвакуации, работы пунктов сбора и приема населения.

Инструкции предусматривают использование системы оповещения. Помимо сирен, граждане будут получать уведомления на мобильные телефоны (на литовском и английском языках) с использованием технологии Cell Broadcast. Подробности будут доступны в мобильном приложении LT72, будут публиковаться на официальных каналах государственных и местных властей, а также в СМИ.

В плане четко распределены обязанности между МВД, Департаментом противопожарной охраны и спасения, Департаментом полиции, министерствами транспорта, здравоохранения, социальной защиты и труда, образования, науки и спорта, сельского хозяйства, органами самоуправления и другими ведомствами.

Кроме того, внимание уделяется согласованию гражданских и военных потребностей. Маршруты эвакуации населения должны быть согласованы с военными и полицией для обеспечения безопасного передвижения и создания условий для военной мобильности.

Готовность к выполнению этих действий будет проверена в ходе учений по гражданской обороне государственного уровня.

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