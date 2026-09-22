Литва усилит охрану ключевой подстанции под Калининградом: в чем причина

Литва планирует усилить защиту новой электрической подстанции "Гизай" вблизи Калининградской области России. В частности, планируется построить ограждение и бетонные конструкции, которые выдержали бы удары дронов.

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Об этом сообщило издание Reuters. Эта подстанция станет ключевым узлом, соединяющим страны Балтии с Западной Европой.

Что известно

Подстанцию "Гизай" планируется построить примерно в 30 км к западу от Калининградской области России. Она станет первой новой установкой в регионе с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Отмечается, что она станет частью ключевого участка сети, строящейся для обеспечения стабильного электроснабжения стран Балтии в случае более масштабного конфликта.

Подстанция "Гизай" станет ключевым узлом, соединяющим страны Балтии с Западной Европой.

"Раньше, проектируя нашу энергосистему, мы учитывали стихийные бедствия. Сейчас мы думаем обо всех возможных гибридных и негибридных угрозах", – сказал директор Litgrid Андрюс Семешкявичус в интервью медиа.

Подстанция будет расположена на участке площадью 35 гектаров, поэтому в случае одного попадания беспилотника может быть повреждена лишь часть оборудования, сказал Семешкявичус. И добавил, что расстояние зданий от забора спасет, если кто-то бросит внутрь коктейль Молотова.

"Мы проектируем Гизай для новой реальности... мы защищаемся от нескольких дронов Shahed, которые могут совершить аварийную посадку с 100 килограммами взрывчатки", – сказал он.

Такие меры планируется принять на фоне все более частых инцидентов с российскими беспилотниками, нарушающими воздушное пространство европейских стран.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Литва разработала и утвердила план массовой эвакуации населения, который может понадобиться в случае военной агрессии. И.о. министра внутренних дел Владислав Кондратович подписал соответствующий документ.

Также мы писали о том, что литовский Сейм зимой планирует принять поправку к Конституции, которая исключит из Основного закона положение о запрете оружия массового уничтожения на территории страны. Для этого парламенту, вероятно, придется продлить осеннюю сессию до января 2027 года.

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